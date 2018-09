Tão polêmico quanto seu colega de chapa, o vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão, foi escolhido para a disputa após fracassarem as tentativas de atrair para o posto a professora de Direito Janaina Paschoal e Luiz Philippe Orleans e Bragança, descendente da família imperial brasileira.

Mourão vai participar nesta terça-feira, às 15h, do primeiro debate com candidatos a vice-presidente da República, promovido por VEJA, com apoio do Facebook. Também estarão presentes Eduardo Jorge (vice de Marina Silva, Ana Amélia (vice de Alckmin) e Paulo Rabello de Castro (vice de Alvaro Dias). O encontro será transmitido pelo site de VEJA, pela página de VEJA no Facebooke também pela página oficial do Facebook Brasil.

O mais recente furor em torno de uma declaração do general ocorreu no início de agosto deste ano, quando Mourão afirmou que o povo brasileiro tem uma “herança de indolência” que vem da cultura indígena e uma “malandragem oriunda do africano”.

Ainda na ativa do Exército em 2017, quando era presidente do Clube Militar, defendeu uma intervenção militar caso as instituições não solucionassem “o problema político” no país. Disse que havia “planejamentos muito bem-feitos” para que isso acontecesse e que, se a Justiça não tirasse da vida pública os elementos “envolvidos em todos os ilícitos”, o Exército iria impor tal situação.

Em outra ocasião, chamou de “herói” o coronel Brilhante Ustra, que comandou os órgãos de repressão durante a ditadura e foi condenado por tortura. Neste ano, durante a greve do caminhoneiros, Mourão afirmou ser contra a intervenção pedida por setores da categoria. Disse que ela não era uma “varinha de condão”. Também já criticou adeptos de Bolsonaro dizendo considerar “boçal” o radicalismo de alguns.