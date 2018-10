Vereadora do PSL é presa por suspeita de compra de votos para Haddad

A vereadora Josefa Eliana da Silva Bezerra, do PSL, partido do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, foi presa em flagrante hoje (28) no município de Santana do Ipanema (AL), a cerca de 200 quilômetros da capital Maceió.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), ela estava distribuindo lanches e brindes a eleitores com adesivos e camisetas que faziam referência ao também presidenciável Fernando Haddad (PT).

A assessoria do tribunal informou que a vereadora abordava eleitores em residência próxima a uma seção eleitoral do município. A prisão foi feita em flagrante. Josefa foi levada à delegacia municipal de Santana do Ipanema, onde foi indiciada por compra de voto.