A Câmara Municipal do Rio suspendeu o mandato do vereador Fábio Silva (Podemos) enquanto durar a prisão dele. O parlamentar foi alvo da Operação Backbone, da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho. A investigação se debruça sobre o monopólio da facção nos serviços de internet em comunidades fluminenses.

A decisão de suspender o mandato ocorre um mês após a prisão do vereador. O suplente Marcelo dos Santos Martins, o Prof. Marcelo Martins, do mesmo partido, foi convocado para assumir o gabinete e partir desta quinta-feira, 26. Segundo o ato da Mesa Diretora, a suspensão vale “enquanto perdurar a decretação da prisão e não houver sentença condenatória transitada em julgado”.

A Polícia Federal afirma que o vereador, que está no primeiro mandato, é dono de provedores de internet ligados ao esquema investigado. Quando se candidatou, em 2024, ele declarou ser empresário e informou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 1,6 milhão de reais.