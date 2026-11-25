Vereador preso pela PF tem mandato suspenso na Câmara do Rio
Alvo de operação sobre monopólio do CV em serviços de internet, Fábio Silva (Podemos) está preso preventivamente há um mês; suplente assume gabinete
A Câmara Municipal do Rio suspendeu o mandato do vereador Fábio Silva (Podemos) enquanto durar a prisão dele. O parlamentar foi alvo da Operação Backbone, da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho. A investigação se debruça sobre o monopólio da facção nos serviços de internet em comunidades fluminenses.
A decisão de suspender o mandato ocorre um mês após a prisão do vereador. O suplente Marcelo dos Santos Martins, o Prof. Marcelo Martins, do mesmo partido, foi convocado para assumir o gabinete e partir desta quinta-feira, 26. Segundo o ato da Mesa Diretora, a suspensão vale “enquanto perdurar a decretação da prisão e não houver sentença condenatória transitada em julgado”.
A Polícia Federal afirma que o vereador, que está no primeiro mandato, é dono de provedores de internet ligados ao esquema investigado. Quando se candidatou, em 2024, ele declarou ser empresário e informou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 1,6 milhão de reais.