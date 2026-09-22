Vereador do Rio, Jorge Canella é preso pela PF com fuzis e submetralhadora

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O vereador Jorge Canella (União Brasil), coronel da PM, foi preso no Rio pela Polícia Federal por posse irregular de armas de fogo de uso restrito. A prisão, parte da Operação Unha e Carne, ocorreu após a PF encontrar fuzis e submetralhadora em sua residência. Ele responderá por posse ilegal.

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A Polícia Federal prendeu no Rio na manhã desta terça-feira, 22, o vereador Jorge Eduardo Barreto de Andrade Filho, o Jorge Canella (União Brasil), por posse irregular de armas de fogo de uso restrito. A ação faz parte da sétima fase da Operação Unha e Carne, que mira políticos do estado. O parlamentar é coronel da PM e ligado ao ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), que chegou a ser preso em julho após agentes encontrarem um fuzil em seu carro.

Em nota, a PF afirmou que cumpriu três mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes e na Câmara Municipal de Vereadores. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em endereço na Barra, policiais encontraram dois fuzis e uma submetralhadora em desacordo com a previsão legal, o que levou à prisão em flagrante do vereador.

O preso e as armas apreendidas foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio. Jorge Canella responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.