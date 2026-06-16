Vereador bolsonarista de Mossoró sofre atentado a tiros e assessor morre

Pré-candidato a deputado federal, o vereador Cabo Deyvison, de Mossoró, foi alvo de um atentado a tiros nesta segunda-feira. Um dos assessores do bolsonarista não resistiu ao ataque e morreu.

Há a suspeita de que os disparos foram feitos por integrantes de uma facção criminosa, que são alvos constantes de denúncias feitas pelo parlamentar.

O atentado aconteceu enquanto o vereador fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais em frente à UPA de Alto de São Manoel, em Mossoró.

O vereador foi atingido nas pernas e socorrido por uma ambulância que o levou ao Hospital Regional Tarcísio Maia.

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As circunstâncias do crime e a motivação do ataque ainda são desconhecidas. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e investigarão o caso.