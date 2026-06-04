A revista VEJA e a Ativaweb DataLab firmaram uma parceria para acompanhar, em tempo real, o comportamento da disputa presidencial de 2026 no ambiente digital. A iniciativa reunirá a cobertura política de VEJA e a expertise da Ativaweb em Big Data, inteligência digital e análise de redes sociais.

Por meio de levantamentos exclusivos semanais, o instituto vai trazer um levantamento sobre o desempenho dos pré-candidatos, o engajamento das publicações, o sentimento dos usuários e as principais narrativas que influenciam o debate político nas plataformas digitais.

Os dados também serão apresentados semanalmente no VEJA em Foco, da VEJA+TV. O CEO da Ativaweb DataLab, Alek Maracajá, participará do telejornal para comentar os resultados e analisar as tendências que movimentam a corrida ao Planalto. A parceria reforça a cobertura eleitoral de VEJA com informações e análises sobre os impactos do ambiente digital na eleição de 2026.