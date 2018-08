VEJA promove, com apoio do Facebook, o primeiro debate com candidatos a vice-presidente da República nas eleições 2018, no próximo dia 4 de setembro, às 15h.

O encontro será transmitido pelo site de VEJA, pela página de VEJA no Facebook e também pela página oficial do Facebook Brasil.

Estão confirmadas as presenças de Ana Amélia (PP), vice de Geraldo Alckmin (PSDB); Eduardo Jorge (PV), vice de Marina Silva (Rede); Hamilton Mourão (PRTB), vice de Jair Bolsonaro (PSL); e Kátia Abreu (PDT), vice de Ciro Gomes (PDT). Fernando Haddad (PT), vice de Lula (PT), também foi convidado.

A lista incluiu os vices dos cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa eleitoral feita pelo instituto Ideia Big Data e publicada com exclusividade por VEJA no final de julho. No levantamento, que ouviu 2.036 eleitores em todo o país, lideravam a disputa, nesta ordem: Lula (29%), Bolsonaro (17%), Marina (10%), Ciro (7%) e Alckmin (7%). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

O debate será dividido em seis rodadas: apresentação; perguntas entre candidatos (duas vezes); questões elaboradas por jornalistas da revista; indagações de seguidores de VEJA no Facebook; e considerações finais.

A ordem da disposição dos candidatos no estúdio, assim como as sequências daqueles que farão apresentações, perguntas e considerações finais, foram definidas em sorteio com as presenças de representantes das candidaturas, no dia 17 de agosto, em São Paulo.

Em caso de ofensa pessoal ou moral, o candidato poderá solicitar direito de resposta. Um comitê avaliará a solicitação.

