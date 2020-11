VEJA promove debate entre candidatos a prefeito de São Paulo

VEJA realiza na sexta-feira, 6, um debate com seis candidatos a prefeito de São Paulo. Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL) e Márcio França (PSB) participam do programa que faz parte do projeto VEJA e Vote.

Haverá quatro blocos: dois deles com perguntas de um concorrente para outro, um com questionamentos de alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo, sobre os temas educação, saúde, mobilidade, ação social, conservação urbana e orçamento, e o último para considerações finais.

O debate será exibido ao vivo no YouTube e nas redes sociais de VEJA a partir das 10 horas e a gravação continuará disponível nesses canais após a transmissão.