VEJA participa de consórcio inédito de mídia para debates das Eleições 2026

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VEJA e mais dez veículos de comunicação se unem no maior consórcio da história para os debates das Eleições 2026. A iniciativa “A Hora da Decisão” promete ampla cobertura e transmissão simultânea dos encontros entre candidatos à Presidência e governos estaduais, democratizando o acesso às propostas para milhões de brasileiros.

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VEJA e mais dez veículos de comunicação de diferentes plataformas decidiram se unir para criar um consórcio inédito para a realização de debates das Eleições 2026. A Hora da Decisão representa a maior parceria já formada para uma iniciativa do gênero.

O grupo reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV.

O consórcio organizará debates entre candidatos à Presidência da República e a governos de estado, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições.

Os veículos realizarão transmissões simultâneas em suas respectivas plataformas — televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e streaming.

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Em acordo com os principais partidos, o primeiro debate será entre os candidatos à Presidência da República, em 14 de setembro, uma segunda-feira. Na sexta-feira da mesma semana, 18 de setembro, será realizado o debate entre os candidatos a governo estadual (estados a definir).

A Hora da Decisão tem como objetivo democratizar o acesso da população às propostas dos candidatos e contribuir para um processo eleitoral marcado pela pluralidade de vozes, pela discussão de ideias e pela ampla circulação de informações de interesse público.

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O consórcio reúne algumas das mais reconhecidas e influentes empresas de comunicação do país, com forte presença em diferentes segmentos e plataformas. Juntas, elas alcançam milhões de brasileiros diariamente.

Os veículos participantes manterão sua independência editorial e atuarão de forma colaborativa na organização dos debates e na produção das transmissões.