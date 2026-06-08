VEJA participa de consórcio inédito de mídia para debates das Eleições 2026
'A Hora da Decisão' também reunirá CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News e Terra
VEJA e mais dez veículos de comunicação de diferentes plataformas decidiram se unir para criar um consórcio inédito para a realização de debates das Eleições 2026. A Hora da Decisão representa a maior parceria já formada para uma iniciativa do gênero.
O grupo reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV.
O consórcio organizará debates entre candidatos à Presidência da República e a governos de estado, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições.
Os veículos realizarão transmissões simultâneas em suas respectivas plataformas — televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e streaming.
Em acordo com os principais partidos, o primeiro debate será entre os candidatos à Presidência da República, em 14 de setembro, uma segunda-feira. Na sexta-feira da mesma semana, 18 de setembro, será realizado o debate entre os candidatos a governo estadual (estados a definir).
A Hora da Decisão tem como objetivo democratizar o acesso da população às propostas dos candidatos e contribuir para um processo eleitoral marcado pela pluralidade de vozes, pela discussão de ideias e pela ampla circulação de informações de interesse público.
O consórcio reúne algumas das mais reconhecidas e influentes empresas de comunicação do país, com forte presença em diferentes segmentos e plataformas. Juntas, elas alcançam milhões de brasileiros diariamente.
Os veículos participantes manterão sua independência editorial e atuarão de forma colaborativa na organização dos debates e na produção das transmissões.