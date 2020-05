Veja na íntegra os vídeos da reunião de Bolsonaro com ministros

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello divulgou nesta sexta-feira, 22, o vídeo da reunião ministerial com Jair Bolsonaro no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto. O encontro é apontado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro como prova de que Bolsonaro buscou interferir politicamente na PF.

Veja abaixo vídeos da reunião:

Parte 1 – Braga Netto (Casa Civil) apresenta Plano Pró-Brasil e Paulo Guedes (Economia) faz comentários:

Parte 2 – ‘Se puder falar zero com a imprensa, é a saída’, diz Bolsonaro

Continua após a publicidade

Parte 3 – ‘Pô, eu tenho a PF que não me dá informações’, diz o presidente; Ricardo Salles (Meio Ambiente) fala em aproveitar a pandemia para ‘ir passando a boiada’, isto é, usar o foco da imprensa na Covid-19 para ‘passar reformas infralegais’

Parte 4 – Bolsonaro reclama de serviços de inteligência do governo; ‘Nosso barco pode estar indo em direção a um iceberg’, afirma

Parte 5 – Presidente reclama de nota da PRF que citou morte de patrulheiro por Covid-19

Parte 6 – Sem citar China, Ernesto Araújo diz que no “centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos”

Continua após a publicidade

Parte 7 – Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) diz que vai pedir prisão de governadores e prefeitos após pandemia de coronavírus; Marcelo Álvaro Antonio (Turismo) defende legalização de cassinos em resorts

Parte 8 – ‘Eu não vou esperar f… a minha família toda, de sacanagem’, diz Bolsonaro ao citar ‘segurança’ de familiares e amigos; Abraham Weintraub (Educação) defende prisão de ministros do STF e os chama de ‘vagabundos’

Parte 9 – ‘Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta’, diz Bolsonaro sobre João Doria, Wilson Witzel e Arthur Virgílio

Parte 10 – ‘Tem que vender essa porra logo’, afirma Paulo Guedes sobre o Banco do Brasil