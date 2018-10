Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável Jair Bolsonaro, bateu o recorde de votos absolutos para a Câmara dos Deputados, com mais de 1,8 milhão recebidos em São Paulo. Trata-se da maior votação desde a redemocratização do país. Há quatro anos, Eduardo foi eleito para o seu primeiro mandato com pouco mais de 82 mil votos.

O recordista de votos anterior para a Câmara era Enéas Carneiro, que concorreu à Presidência da República três vezes pelo extinto Prona. Em 2002, Enéas se elegeu com 1,5 milhão de votos.

A candidata Janaína Paschoal (PSL) — que ficou conhecida como a advogada do impeachment de Dilma Rousseff (PT), por ter sido coautora do pedido de afastamento da ex-presidente — foi a deputada mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com mais de 2 milhões de votos.

No Rio de Janeiro, o deputado estadual mais votado também é do PSL. Rodrigo Amorim é um dos dois homens que destruíram uma placa de rua de homenagem à ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março deste ano.

Saiba quem são os deputados federais mais votados em São Paulo e no Rio de Janeiro:

SÃO PAULO:

Eduardo Bolsonaro (PSL): 1,843 milhão

Joice Hasselmann (PSL): 1,078 milhão

Celso Russomano (PRB): 521 mil

Kim Kataguiri (DEM): 465 mil

Tiririca (PR): 453 mil

Tabata Amaral (PDT): 264 mil

Policial Kátia Sastre (PR): 263 mil

Sâmia Bonfim (Psol): 249 mil

Capitão Augusto (PR): 242 mil

Pastor Marco Feliciano (Pode): 239 mil

RIO DE JANEIRO: