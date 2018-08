VEJA lança nesta quinta-feira uma newsletter diária com conteúdo sobre as eleições 2018.

As últimas notícias, análises e entrevistas a respeito da corrida para o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e os governos e assembleias estaduais estarão no e-mail enviado gratuitamente aos inscritos.

O informativo será disparado por volta das 17h, de segunda a sexta-feira, para todos os assinantes da Newsletter de VEJA, que já recebem às 7h um boletim com as notícias fundamentais para começarem o dia bem informados.

Faça aqui a sua assinatura gratuita e fique de olho nos rumos do país.

O pleito terá neste ano uma série de novidades em relação à disputa presidencial de 2014. O período oficial de campanha passa de noventa para 45 dias, enquanto o tempo de TV fica mais fragmentado – terá dois programas diários com duração reduzida, porém um maior número de inserções diárias.

