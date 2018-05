Veja íntegra do acordo do governo que não encerrou greve dos caminhoneiros

Na noite desta quinta-feira, 24, ministros do governo Temer (MDB) e representantes de associações de caminhoneiros autônomos vieram à público anunciar que haviam chegado a um acordo para a suspensão, por quinze dias, da greve iniciada no começo da semana.

O acordo não obteve sucesso e as paralisações seguem em todas as unidades da federação nesta sexta, 25, mesmo com as diversas concessões feitas pelo governo federal. Diante desse panorama, o presidente Michel Temer já anunciou que as Forças Federais de Segurança serão postas à disposição para a desobstrução das estradas.

Entre os pontos divulgados no anúncio do acerto estavam a prorrogação do desconto de 10% no óleo diesel para trinta dias e a previsibilidade nos reajustes do combustível.

A íntegra do documento apresentada pela Casa Civil contempla outros tópicos. Entre eles, uma pauta dos empresários do setor de transportes: a não reoneração das folhas de pagamento do setor de cargas.

Veja abaixo a íntegra do documento que, de acordo com o governo, deveria ter encerrado a greve dos caminhoneiros.

