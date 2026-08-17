VEJA inicia série de sabatinas com os principais candidatos aos estados e à presidência
As entrevistas para as eleições deste ano serão feitas a partir desta segunda-feira, 17, às 14h
A partir desta segunda-feira, 17, a VEJA dá início a uma série de sabatinas com os principais candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República, reforçando a cobertura especial das eleições de 2026. As entrevistas com os postulantes aos estados serão realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelo canal de VEJA no YouTube. O primeiro entrevistado será Requião Filho (PDT), candidato ao governo do Paraná.
Já as sabatinas com os candidatos à Presidência serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.
As entrevistas serão conduzidas pela colunista Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, da coluna Radar; José Benedito, editor de Política; Ricardo Ferraz, editor de VEJA; e Monica Weinberg, editora-executiva da revista.
A série de sabatinas integra a cobertura especial preparada por VEJA para acompanhar a disputa eleitoral e ampliar o espaço para o debate das propostas dos principais candidatos.