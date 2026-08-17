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Política

VEJA inicia série de sabatinas com os principais candidatos aos estados e à presidência

As entrevistas para as eleições deste ano serão feitas a partir desta segunda-feira, 17, às 14h

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h21 | Atualizado em 17 ago 2026, 14h05
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VEJA inicia série de sabatinas com os principais candidatos aos estados e à presidência Priorizar nos meus resultados Google

A partir desta segunda-feira, 17, a VEJA dá início a uma série de sabatinas com os principais candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República, reforçando a cobertura especial das eleições de 2026. As entrevistas com os postulantes aos estados serão realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelo canal de VEJA no YouTube. O primeiro entrevistado será Requião Filho (PDT), candidato ao governo do Paraná.

Já as sabatinas com os candidatos à Presidência serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.

As entrevistas serão conduzidas pela colunista Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, da coluna Radar; José Benedito, editor de Política; Ricardo Ferraz, editor de VEJA; e Monica Weinberg, editora-executiva da revista.

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A série de sabatinas integra a cobertura especial preparada por VEJA para acompanhar a disputa eleitoral e ampliar o espaço para o debate das propostas dos principais candidatos.

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TAGS:
candidato
Eleições
Flávio Bolsonaro
lula
Marcela Rahal
Renan Santos
Romeu Zema
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