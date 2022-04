Veja Essa: Viktor Orbán, Rodrigo Maia e Elon Musk

“Nossa vitória é tão grande que pode ser vista da Lua. E de Bruxelas, com certeza.”

VIKTOR ORBÁN, primeiro-ministro da Hungria, comemorando a eleição para o quarto mandato consecutivo e alfinetando o comando da União Europeia, que condena suas práticas antidemocráticas

“Estamos no campo da direita, com Bolsonaro à nossa direita.”

RODRIGO MAIA, deputado licenciado e tucano recém-chegado ao ninho, apontando a dificuldade do PSDB em “aceitar que está à direita de Lula”

“Ansioso para (…) fazer melhoras significativas no Twitter nos próximos meses.”

ELON MUSK, empresário trilionário que usa e abusa da rede social, depois de se tornar acionista minoritário dela e conquistar assento no conselho

“Feliz Páscoa.”

CARTÃO acompanhando o pacote contendo dois cadernos de Charles Darwin sumidos há 22 anos da biblioteca da Universidade de Cambridge e agora devolvidos anonimamente

“Se alguém levantar a bandeira do arco-íris e eu recolhê-la, não será porque quero insultar a pessoa, mas, sim, para protegê-la.”

ABDUL AZIZ ABDULLAH AL-ANSARI, chefe do departamento de cooperação internacional do Catar (onde relação homossexual é crime), explicando as ótimas intenções do governo ao censurar manifestações LGBTQ durante a Copa do Mundo

“Tem dias em que é difícil me manter positivo. Luto há muito tempo, emocional e mentalmente, para seguir em frente. É um esforço, mas temos de continuar lutando.”

LEWIS HAMILTON, piloto campeão de Fórmula 1, que perdeu o título de 2021 em uma final controvertida e começou mal a nova temporada

Continua após a publicidade

“Estou soltando fogo pelo nariz.”

ANITTA, cantora, indignada com a frase que acompanha sua foto na capa da revista moderninha Nylon — “No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar” —, segundo ela usada fora de contexto

“A única consideração importante é a família. Ela acha que está na hora de eu voltar para casa.”

CARRIE LAM, a impopular líder pró-China de Hong Kong, ao anunciar que não vai concorrer a um segundo mandato

“A música pop é feita de um certo número de notas e uns poucos acordes. Coincidências sempre vão acontecer. Espero que essa decisão ajude a prevenir o surgimento de reivindicações infundadas no futuro.”

ED SHEERAN, cantor, ao ser inocentado da acusação de plágio na canção Shape of You

“No fundo, somos um casal muito normal.”

KEITH URBAN, músico, relativizando o casamento com a megaestrela Nicole Kidman

“Greta é uma viking dos tempos modernos.”

ALEXANDER SKARSGARD, ator sueco, sobre a conterrânea ambientalista Greta Thunberg

Publicado em VEJA de 13 de abril de 2022, edição nº 2784