Veja Essa: Gilberto Gil, Luís Roberto Barroso e Michel Temer

Amarelas On Air

Na estreia da segunda temporada do Amarelas On Air, o programa recebeu o ex-ministro da Justiça Sergio Moro

O ex-juiz não deixou dúvidas sobre sua disposição para concorrer ao Palácio do Planalto em 2022. Ele admitiu, no entanto, que essa pretensão depende do aval de seu novo partido, o União Brasil. Moro disse que fez esse "recuo" para colocar os interesses do Brasil acima de seus interesses pessoais.