Veja Essa: Carlos Bolsonaro, Lula e Janja

“Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria.”

CARLOS BOLSONARO, vereador, ao informar que não cuidará mais das redes sociais do pai

“Neste momento, saio daqui sangrando.”

MARINA SILVA, ministra do Meio Ambiente, depois de sua chapa perder a disputa pelo comando nacional do partido Rede Sustentabilidade. O grupo vencedor é liderado pela ex-senadora Heloísa Helena (AL) e tem o apoio do senador e líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (AP)

“Você me conheceu? É que quando eu coloco esses óculos, eu me torno o Brad Pitt, e pensei: ‘Ele não vai me conhecer’.”

LULA, em um vídeo no Instagram, fazendo graça com um amigo, em visita aos Emirados Árabes Unidos

“Meu boy.”

JANJA, primeira-dama, ao comentar a cena do marido (leia mais na pág. 36)

“Ele tem três soluções para sair desse conflito que ele mesmo criou: um referendo, a dissolução da Assembleia Nacional ou a demissão do presidente da República.”

MARINE LE PEN, líder da extrema direita francesa, ao cutucar o presidente Emmanuel Macron, depois de ele ter promulgado em tempo recorde, por meio de um decreto, a reforma da previdência, aumentando a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos

“Um compositor é um mercenário, não um artista.”

STEWART COPELAND, baterista da extinta banda britânica The Police

“Todos nós temos nossas provações. Cada risada, cada queda, cada experiência, as boas e as ruins, tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajudar a crescer. Nada é permanente. Então vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins.”

GISELE BÜNDCHEN, que recentemente se separou do marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, um dos grandes nomes da história do esporte nos Estados Unidos

“Em momentos de dificuldade e desesperança a arte e a imaginação nos dão suporte para suportar o insuportável.”

MARISA MONTE, cantora e compositora, que roda o país na turnê Portas

“Não penso que preciso estar com o corpo de 20 anos. Estou feliz de estar com o corpo que tenho na minha idade.”

LETICIA SABATELLA, atriz, 52 anos

“Tem espaço para todos no mundo dos streamers.”

GALVÃO BUENO, que deixou a Globo depois de quatro décadas e agora solta a voz no YouTube, em canal próprio

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2023, edição nº 2838