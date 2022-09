Veja Essa: Donald Trump, Soraya Thronicke e Simone Tebet

“Eu nem estava vendo televisão.”

DONALD TRUMP, negando qualquer apoio à invasão do Capitólio por seus apoiadores, em 6 de janeiro de 2021. As investigações em andamento dizem o contrário — com sobeja participação do ex-presidente

“Não cutuque a onça com sua vara curta.”

SORAYA THRONICKE, candidata do União Brasil à Presidência, a Jair Bolsonaro, no debate promovido por VEJA em um pool com SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM e Estadão/Eldorado

“O brasileiro está sem esperança. O eleitor vai votar sem expectativa, e isso é muito triste.”

SIMONE TEBET, candidata do MDB

“Eu faria exatamente o oposto.”

ERIC CANTONA, ex-jogador de futebol francês, ao criticar o inglês David Beckham por ter aceitado um contrato de mais de 11 milhões de euros para ser o “embaixador” do Catar durante a Copa do Mundo. Cantona critica as condições precárias impostas aos trabalhadores que construíram os estádios

“Se a Rússia cruzar essa linha (o uso de armas nucleares) haverá consequências catastróficas para eles.Os Estados Unidos responderão decisivamente.”

JAKE SULLIVAN, conselheiro de Segurança Nacional do governo de Joe Biden

“Ela queria ser rejeitada porque estava obcecada com essa narrativa desde o primeiro dia.”

UM EX-ASSESSOR de Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, revelando uma postura premeditada de confronto com a realeza britânica

“Tanto como personagem de um trauma familiar como na qualidade de psicóloga e professora que, durante mais de cinquenta anos, viu e ajudou outras pessoas com angústias similares e humilhações, não vejo outra maneira de honrar a meus mortos que não seja apoiando leis que outorguem aos cidadãos o que meu irmão não pôde receber.”

CAROLINA DE LA TORRE, psicóloga cubana, ao defender a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, finalmente acatada em Cuba, após um referendo. Seu irmão, homossexual, cometeu suicídio nos anos 1970, depois de ser internado em um centro de “reabilitação”

“Desliguem o computador quando não o estiverem usando, apaguem as luzes ou tomem banho juntos.”

SIMONETTA SOMMARUGA, ministra do Ambiente da Suíça, dando dicas para a economia de energia durante o inverno, com a esperada falta de gás da Rússia

“Londres, eu sei como você se sente. Eu também perdi a minha rainha.”

KANYE WEST, cantor, ao comparar a separação de sua ex-mulher Kim Kardashian com a morte de Elizabeth II

“Depois dos 30, você é sexualmente mais feliz.”

ALESSANDRA NEGRINI, atriz de 52 anos

Publicado em VEJA de 5 de outubro de 2022, edição nº 2809