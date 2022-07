Veja Essa: Rainha Elizabeth, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes

“Graças a Deus!”

RAINHA ELIZABETH, ao saber que Meghan Markle, casada com o neto Harry, não iria ao funeral do príncipe Philip, em abril do ano passado. A revelação está em livro recém-lançado do jornalista investigativo Tom Bower

“Outro dia eu falei… A mãe quer que o Joãozinho continue sendo Joãozinho. Ah, declaração homofóbica… Meu Deus do céu. P…a… Aonde nós iremos? Cedendo para as minorias… As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm de se adequar.”

JAIR BOLSONARO, sem preocupação alguma em saber para onde nós iremos

“Liberdade de expressão não é liberdade de agressão.”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do STF, na mosca

“Lembra daquele carnê gostoso? Vá o mais rápido possível a uma de nossas lojas, por favor.”

LUIZA TRAJANO, presidente do Conselho de Administração da Magalu, em vídeo enviado a clientes

“É ultrajante que os europeus comparem o preço do gás com o sangue dos ucranianos.”

GARRY KASPAROV, ex-enxadrista e ativista, critico feroz de Vladimir Putin

“Não vamos nos afastar, nem deixaremos um vácuo para que seja preenchido por China, Rússia ou Irã.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, na cúpula em Jidá, na Arábia Saudita

“Mas a minha mãe tá aqui, hein! Ela quer casar contigo!”

Foi a esse grito de um fã muito chato que ROBERTO CARLOS respondeu mandando um rotundo “cale a boca, p….”. O episódio, registrado em vídeo, aconteceu na quarta-feira 13, na casa de espetáculos Qualistage, no Rio. Foram tantas emoções…

“Ele foi ficando mais chato, ele acaba com as festas… Desliga o som, pega e vai dormir.”

ANGÉLICA, de 48 anos, ao comentar a influência da passagem do tempo no cotidiano do marido, o apresentador Luciano Huck, de 50

“Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação em segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir. Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó.”

ELLEN JABOUR, modelo e apresentadora

“Aliens existem.”

FRASE criminosamente pichada numa das laterais do PANTEÃO, em Roma, edifício de quase 2 000 anos. As autoridades buscavam os autores e um modo de apagar as palavras escritas em azul sem danificar a construção

Publicado em VEJA de 27 de julho de 2022, edição nº 2799

