Veja Essa: Milton Ribeiro, Eduardo Paes e Anitta

“O que tem mais me ferido nestes tempos é (o inquérito envolvendo) o meu nome, o nome da minha família, o nome de Deus. Isso tem me deixado o coração partido.”

MILTON RIBEIRO, ex-ministro da Educação e pastor, que revelou durante um culto evangélico sua tristeza em ter sido preso na Operação Acesso Pago, que investiga um esquema de liberação de verbas do MEC a líderes religiosos sem vinculação com o governo

“Gente humilde, gente boa que vive nesse lugar… Ê Maricá!”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio, comemorando o fato de se tornar cidadão do município que já disse ser um “lugar de m…a”, durante conversa com o ex-presidente Lula, revelada por um grampo da Operação Lava-Jato

“A postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá… seus burros, agressores, autoritários e violentos.”

ANITTA, cantora, que não ia votar em Lula, mas mudou de ideia depois de um bolsonarista assassinar um petista

“O Ocidente quer brigar até o último ucraniano. Pois que tente. Todos precisam saber que ainda nem começamos a atuar com total vigor.”

VLADIMIR PUTIN, presidente da Rússia, o invasor da Ucrânia, batendo no peito e cantando vitória

“Eles dizem que eu não poderia comprar o Twitter, então eles não poderiam divulgar informações sobre bots. Agora querem me forçar a comprar o Twitter na Justiça e vão ter de divulgar informações sobre bots no tribunal.”

ELON MUSK, o homem mais rico do mundo, ironizando com um meme em seu perfil no Twitter o fato de a compra da empresa ter ido parar nos tribunais. Ele alega que a rede social mantém segredo sobre os “perfis robôs” e que agora será obrigada a revelar a informação

“Era eu que falava com governos. Era eu que convencia a mídia. Era eu que dizia que as regras deviam mudar para beneficiar os motoristas e dar grandes oportunidades econômicas a muitas pessoas. (…) Vendemos uma mentira.”

MARK MACGANN, ex-lobista do Uber, ao explicar que o remorso o levou a expor (com pilhas de documentos) as práticas “ilegais” da empresa para se expandir

“Uma das alegrias da computação no cinema é fazer de uma mulher tão pequenininha uma personagem tão imponente.”

NATALIE PORTMAN, a Deusa do Trovão do novo Thor. Ela tem 1,60 metro e se preparou com muito exercício e uma dieta à base de shake de proteínas — “Nunca mais vou tomar”

“Ainda parece surreal.”

NUZLY HAMEEM, um dos organizadores dos protestos em Colombo, capital do Sri Lanka, onde a população insatisfeita invadiu o palácio presidencial e ocupou suas luxuosas dependências. O presidente Gotabaya Rajapaksa teria renunciado, mas está escondido

“Eu prefiro surmulot (ratos marrons migratórios), porque a palavra rato tem uma conotação negativa.”

DOUCHKA MARKOVIC, vereadora de Paris pelo Partido Verde e delegada da prefeitura para causas animais, aplicando o politicamente correto aos roedores da capital francesa e ignorando que eles são vetores de diversas doenças

“Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno.”

MARCO PIGOSSI, ator, que se assumiu homossexual no ano passado, contando quanto é difícil para um galã de novela sair do armário

“Depois que ele morreu, nós ficamos muito próximas, Camila (Pitanga) e eu. Ela ficou muito impactada com o que aconteceu, eu a acolhi como pude, e vice-versa.”

LUCIANA LIMA, viúva do ator Domingos Montagner, que morreu durante folga das gravações da novela Velho Chico, quando tomava banho de rio com a atriz

“Todo mundo diz que estou velho, mas discordo completamente.”

DANIEL ALVES, 39 anos, idade avançada para um jogador de futebol, depois de deixar o Barcelona pela segunda vez, tendo jogado apenas dezessete partidas. Ele ainda sonha em disputar a Copa do Catar pela seleção brasileira

Publicado em VEJA de 20 de julho de 2022, edição nº 2798