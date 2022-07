Veja Essa: Lewis Hamilton, Joe Biden e Jair Bolsonaro

“Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte.”

LEWIS HAMILTON, piloto de Fórmula 1, reagindo à viralização de uma entrevista de Nelson Piquet no ano passado em que o brasileiro o chama duas vezes de “neguinho”. Piquet pediu desculpas — “O que disse foi mal pensado”

“A concretização de uma ideologia extremista é um erro trágico da Suprema Corte que atrasa o país em 150 anos.”

JOE BIDEN, presidente americano, reagindo à revogação da decisão judicial que garantia o direito ao aborto nos Estados Unidos

“Chamei o médico (do Exército) e falei: ‘Acho que estou com sintomas’. Ele falou: ‘Está com todos os sintomas, vamos fazer o teste’. (…) “Eu falei: ‘Traz o remédio ou te transfiro para a fronteira agora, democraticamente’. Tomei, no outro dia estava bom.”

JAIR BOLSONARO, presidente, orgulhando-se de, ao sentir que podia estar com Covid, 1) optar pela crendice em detrimento da ciência e 2) ameaçar o profissional que o atendeu

“Os homens precisam se manifestar. (…) O alvo deles são as mulheres, mas o impacto atinge todo mundo.”

MEGHAN, duquesa de Sussex, defendendo o direito ao aborto, no que afirma ser igualmente a opinião do marido, príncipe Harry — “Ele também é feminista”

“Hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, o.k. Pronto.”

RICHARLYSON, comentarista de futebol, esperando pôr um fim no questionamento sobre sua sexualidade, que o acompanha desde os tempos de jogador

“Se Putin fosse mulher — o que obviamente não é —, não teria embarcado nesta guerra insana e machista.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, para quem a agressão à Ucrânia é “um perfeito exemplo de masculinidade tóxica”

“O que não farei nunca é permitir que a democracia escocesa seja refém de Boris Johnson.”

NICOLA STURGEON, primeira-ministra da Escócia, que busca maneiras de fazer novo plebiscito sobre a independência do Reino Unido, sem precisar da autorização (negada de antemão) do colega britânico

“Você apoiou voluntariamente aquela destruição em massa.”

UDO LECHTERMANN, juiz alemão, ao condenar a cinco anos de prisão um ex-guarda de campo de concentração nazista de 101 anos, não identificado

“Peço desculpas pela dor que sentiram. Espero que minha condenação e minha dura e incomum pena de prisão lhes tragam paz.”

GHISLANE MAXWELL, cúmplice do financista suicida Jeffrey Epstein na exploração sexual de menores, depois de ouvir a sentença de vinte anos de cadeia

“Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade, sempre gostei mais de homem. Mas é mulher, gosto dela e aceito isso.”

MAITÊ PROENÇA, atriz sincerona, que namora a cantora Adriana Calcanhotto

Publicado em VEJA de 6 de julho de 2022, edição nº 2796