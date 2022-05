Veja Essa: Élisabeth Borne, Jair Bolsonaro e papa Francisco

“Quero dedicar minha nomeação a todas as meninas e dizer a elas que não desistam de perseguir seus sonhos.”

ÉLISABETH BORNE, ao assumir o cargo de primeira-ministra da França, a segunda da história e a primeira em trinta anos

“Falaram que no tempo dele o povo vivia um pouco melhor do que hoje. É lógico que vivia, concordo.”

JAIR BOLSONARO, presidente, em escorregada semântica a respeito do governo Lula. Depois justificou — “Temos um pós-pandemia do ‘fique em casa, economia a gente vê depois’, uma guerra” — e atacou: “Poderia ter vivido muito melhor ainda se não tivesse roubado tanto”

“Formar uma direita preparada para enfrentar as mentiras da esquerda e capaz de assumir o seu papel da defesa do Brasil.”

PREPARA BRASIL, curso lançado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), na sua definição de propósitos. Entre luminares do corpo docente, os ex-ministros Onyx Lorenzoni, Ricardo Salles e Damares Alves e o ex-secretário da Cultura Mario Frias. A inscrição custa 197 reais

“Sabe do que eu preciso para a perna? De tequila.”

PAPA FRANCISCO, desanuviando o ambiente em encontro com seminaristas mexicanos que perguntaram como estava o joelho que o incomoda

“Se a Suprema Corte americana confirmar o parecer preliminar, mulheres vão morrer. Os juízes que votarem pelo fim da Roe x Wade não vão acabar com o aborto, só com o aborto seguro. Alito e seus apoiadores terão sangue nas mãos.”

THE LANCET, respeitada publicação científica, em editorial condenando texto vazado do juiz Samuel Alito, aprovado pela maioria de seus colegas, que recomenda a anulação da decisão que legalizou a interrupção da gravidez no país

“Pode ser que os palestinos tenham atirado nela. Tragicamente, também pode ter sido do nosso lado.”

BENNY GANTZ, ministro da Defesa de Israel, expondo a dificuldade de esclarecer quem disparou a bala que matou a jornalista Shireen Abu Akleh, da Al Jazeera, que cobria um confronto na Cisjordânia. As duas partes usavam o mesmo armamento

“Se é socialmente aceitável na praia, por que não em qualquer lugar?”

JULIA FOX, atriz e ex-namorada de Kanye West, ao ir fazer compras de calcinha, sutiã e blazer. A fala libertária embute interesses comerciais: ela lança uma coleção de lingerie em julho e as peças de jeans são de Alexander Wang, com quem tem contrato

“Querer ser muito magra é uma atitude ultrapassada. As mulheres hoje preferem um visual saudável e com curvas.”

VICTORIA BECKHAM, estilista do tipo esquelético, fazendo de conta que não liga para a balança

“A crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e a implantação de um ambiente de trabalho imprevisível levaram o McDonald’s a concluir que a operação na Rússia não é mais viável, nem consistente com os valores da empresa.”

COMUNICADO da rede de fast-food, ao anunciar que decidiu vender seus ativos e remover os arcos dourados do território russo. A inauguração do primeiro McDonald’s em Moscou, em 1990, virou símbolo dos novos tempos pós-União Soviética

“Tenho orgulho de termos nos mantido unidas e fincado o pé na nossa decisão.”

MEGAN RAPINOE, craque do futebol feminino americano, comemorando o acordo com a seleção masculina que permitirá pôr em prática a resolução da federação de instituir salários e bônus iguais a homens e mulheres. A decisão dependia de os jogadores aceitarem repartir, já que ganham mais, e agora eles o fizeram

“Não queria expor. É uma intimidade minha e dela. Mas já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né?”

JOSÉ LORETO, ator, cavalheirescamente voltando atrás na negativa inicial e confirmando que “sim, já fiquei com a Gabi” Martins, ex-BBB, em elegante troca de confidências pela imprensa

Publicado em VEJA de 25 de maio de 2022, edição nº 2790