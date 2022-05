Veja Essa: Rodrigo Garcia, Luiza Trajano e Jair Bolsonaro

“Bandido que levantar arma vai levar bala.”

RODRIGO GARCIA, governador de São Paulo, ressaltando um ponto da Operação Sufoco, que a Polícia Militar desenvolve no estado

“Não me candidatei porque sou apartidária. Senti dificuldade de me filiar a um partido.”

LUIZA TRAJANO, empresária e alvo de inúmeros convites para disputar algum cargo eletivo

“Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas.”

MCDONALD’S, forçado a retirar do cardápio os “novos McPicanha” ao se revelar que não continham nem 1 grama do corte bovino

“A juventude ir votar é a chave para uma mudança e um planeta saudável.”

LEONARDO DICAPRIO, ator e ambientalista, incentivando os jovens brasileiros a tirar o título de eleitor

“Nosso povo irá decidir se eles querem manter nossa soberania sobre a Amazônia ou ser governado por bandidos que servem interesses estrangeiros. (…) Mas eu te perdoo. Abraços do Brasil.”

JAIR BOLSONARO, presidente, respondendo com jeitinho ao ator. Depois, descambou: “É bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de ficar falando besteira”

“Há um estadista ocidental importante (…) que propõe uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia em vez de ficar buscando meios de alimentá-la e prolongá-la. (…) O nome dele é Donald J. Trump.”

NOAM CHOMSKY, linguista e incendiário profeta da esquerda, tecendo inopinado elogio ao ex-presidente, sobre quem já disse ser pior do que Hitler

“Gostaria de informar que, por esta imagem, 1k de seres pararam de me seguir. Ui. #Freethenipple.”

GISELLE ITIÉ, atriz, comentando a reação ao postar foto com um seio à mostra. A hashtag (Liberte o mamilo) faz parte da campanha pelo direito de as mulheres mostrarem seu corpo

“Me disseram que a Alemanha era a melhor opção. Respondi: ‘Tomara que vocês estejam certos’.”

GALINA PLOSCHENKO, 90 anos, parte de um grupo de 78 sobreviventes do Holocausto que conseguiram fugir do nazismo, se radicaram na Ucrânia e agora, fugindo da guerra, foram levados para uma clínica de idosos em Hannover

“O mundo está olhando para a Ucrânia, mas a Ucrânia é aqui, em Altamira.”

DIRA PAES, atriz paraense, criticando a desatenção ao “genocídio indígena” no Brasil

“Entro no metrô e ninguém me reconhece. (…) Quem tem menos de 30 anos nem me olha, só pensa: ‘Velho’. Por mim, tudo bem.”

MICHAEL STIPE, vocalista da extinta banda R.E.M., comentando o sossego do anonimato

“Aceito o argumento de que se sentiu humilhado, mas você não manifestou nenhuma humildade.”

DEBORAH TAYLOR, juíza britânica, ao condenar o tenista aposentado Boris Becker, seis vezes campeão de Grand Slams, a dois anos e meio de cadeia por violar os termos de sua falência pessoal

Publicado em VEJA de 11 de maio de 2022, edição nº 2788