Veja Essa: Michelle Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Daniel Silveira

“Hoje é um novo ciclo que se inicia. Mil coisas passam nas nossas cabeças. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que, assim como ele foi fiel em 2019, ele será em 2022.”

MICHELLE BOLSONARO, primeira-dama, creditando à vontade divina a reeleição do marido, em evento do seu partido, o PL

“Determino à autoridade policial e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que procedam à fixação imediata do equipamento de monitoramento eletrônico.”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do STF, ao ordenar a volta da tornozeleira do deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ) por descumprimento dos termos da sua soltura. Ele foi preso por ameaças contra integrantes do Supremo

“Eu falo da tribuna: não será acatada a ordem de Alexandre Moraes. (…) Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição.”

DANIEL SILVEIRA, o deputado ainda sem tornozeleira — ele se refugiou no gabinete e diz que só sai de lá quando a ameaça for suspensa

“Depois dele eu não votei em mais ninguém, só justifiquei. Tenho todas as minhas justificativas. Eu não sou responsável por boa parte do Brasil que está aí.”

JOSÉ LUIZ DATENA, apresentador e candidato ao Senado, negando que apoie Jair Bolsonaro e revelando que a última vez que votou foi em Lula

“Estamos fazendo história — construindo uma nova arquitetura regional baseada em progresso, tecnologia, tolerância religiosa, segurança e cooperação.”

YAIR LAPID, ministro das Relações Exteriores de Israel, ao receber, em inédito encontro, os colegas de Bahrein, Egito, Marrocos e Emirados Árabes Unidos

“Nosso objetivo, como empresa, é que essa lei seja revogada pelo Legislativo ou rejeitada nos tribunais.”

DISNEY, empregadora de 80 000 pessoas na Flórida, posicionando-se contra a legislação assinada pelo governador Ron DeSantis que proíbe qualquer menção a questões de sexo e gênero nas escolas até o fim da terceira série

Continua após a publicidade

“Estamos saindo da área de Washington, mas não estamos abandonando nossa missão.”

MARCUS SOMMERS, um dos líderes do comboio de caminhões que passou três semanas nos arredores da capital americana, buscando uma saída honrosa para a desmobilização, sem que se concretizasse o caos prometido

“Nosso querido Bruce está passando por problemas de saúde e foi diagnosticado com afasia, o que afeta sua capacidade cognitiva.”

RUMER WILLIS, filha do ator Bruce Willis, comunicando no Instagram que o pai decidiu se afastar da carreira por causa do distúrbio de linguagem, geralmente uma decorrência de AVC

“Temos uma grande e ótima surpresa: mais um Baldwinito vai chegar no fim do ano.”

HILARIA BALDWIN, mulher do ator Alec — autor do tiro acidental que matou uma diretora de fotografia no set —, ao anunciar que o casal espera o sétimo filho

“Verdade, justiça e superação. Esperamos que a Igreja finalmente dê início a uma reconciliação expressiva e duradoura.”

CASSIDY CARON, presidente do Conselho do Povo Métis, do Canadá, após audiência com o papa Francisco. A população nativa canadense quer receber do Vaticano um pedido formal de desculpas pelos abusos sofridos por 150 000 crianças em escolas católicas ao longo de um século

“Fiquei com bastante flacidez abdominal e tenho até hoje.”

THAIS FERSOZA, apresentadora, em momento sinceridade. Ela atribui a imperfeição — que ninguém nota — à diferença de apenas onze meses entre os dois filhos

Publicado em VEJA de 6 de abril de 2022, edição nº 2783