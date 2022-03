Veja Essa: Alain Delon, Bolsonaro e Alberto Fernández

“Nunca gostei de envelhecer. Todas essas dores e desafios do cotidiano me deixam paralisado.”

ALAIN DELON, galã do cinema francês hoje com 86 anos, ao confirmar que pretende apelar para o suicídio assistido. A prática é permitida na Suíça, onde mora

“O que sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós.”

JAIR BOLSONARO, presidente empenhado em fazer com que índio deixe de ser índio, na surreal cerimônia em que recebeu — de cocar — a medalha do Mérito Indigenista

“Eu não sou fantoche de ninguém.”

ALBERTO FERNÁNDEZ, presidente da Argentina, em recado à vice, Cristina Kirchner, que o colocou na cabeça da chapa e com quem agora está em aberta rota de colisão

“Denunciar a ditadura não é fácil, mas continuar calado e defender o indefensável é impossível.”

ARTURO MCFIELDS, embaixador da Nicarágua na OEA, ao tomar a palavra e, de surpresa, renunciar ao cargo e se posicionar contra os abusos antidemocráticos do presidente Daniel Ortega

“Não se registrou nenhum indício de que ivermectina seja clinicamente útil.”

EDWARD MILLS, pesquisador-chefe do maior estudo sobre o uso do antiparasitário no tratamento de pessoas com Covid. Ao contrário do que insistem os antivacina, nos 1 400 casos pesquisados a substância teve tanto efeito quanto o placebo, ou seja, zero

“Foram autenticados por pessoas familiarizadas com eles e com a investigação.”

NEW YORK TIMES, reconhecendo, em frase escondida no meio de uma reportagem, a veracidade de e-mails de Hunter Biden, filho do presidente, encontrados em um laptop abandonado. As mensagens apareceram no meio da campanha e o jornal sempre duvidou de que fossem verdadeiras

“Tinta, segunda pele e tapa-sexo.”

EVELYN BASTOS, rainha de bateria da Mangueira, resumindo os ingredientes básicos de sua fantasia

“Ele, na Califórnia, vem dizer a nós, que moramos aqui, o que é ou não verdade?”

VADIM GIGIN, apresentador da TV russa pró-governo, reagindo com fúria a um vídeo dirigido aos russos em que Arnold Schwarzenegger fala da campanha oficial de desinformação na guerra da Ucrânia

“Estive junto com este homem sessenta anos. Nos aturamos, nos encontramos, nos desencontramos, nos perdoamos, nos buscamos. Houve uma cumplicidade que não sei explicar.”

FERNANDA MONTENEGRO, atriz, falando do marido, Fernando Torres, “o amor da minha vida”, morto em 2008

“Sei que Ash Barty, a pessoa, tem muitos sonhos a perseguir que não envolvem viajar pelo mundo e ficar longe de casa e da família.”

ASHLEIGH BARTY, tenista australiana, número 1 no ranking feminino, ao anunciar via redes sociais que decidiu abandonar as quadras, aos 25 anos

Publicado em VEJA de 30 de março de 2022, edição nº 2782