Veja Essa: Boris Johnson, Paulo Guedes e Mario Frias

“É hora de recobrar nossa confiança. Não precisamos de novas leis para obrigar as pessoas a ter consideração pelo próximo. (…) Vamos aprender a viver com o vírus.”

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ao anunciar o fim das últimas medidas anti-Covid na Inglaterra: uso de máscara, isolamento de quem testar positivo e distribuição gratuita de testes

“Considerando compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda, o senhor presidente Jair Bolsonaro não poderá participar do referido evento. Assim, agradece a gentileza e envia cumprimentos.”

Palácio do Planalto, em ofício informando que Bolsonaro não iria à posse de Edson Fachin e Alexandre de Moraes no TSE. A cerimônia foi às 19 horas. A última anotação da extensa agenda era às 15h30

“A esquerda tem coração macio, mas miolo mole.”

Paulo Guedes, ministro da Economia, explicando por que, em um confronto ideológico, vota sempre na centro-direita

“Você preferia que eu tivesse nomeado a esposa do Lula?”

Mario Frias, finíssimo secretário da Cultura, justificando ter dado emprego à noiva de um deputado bolsonarista seu aliado — “a menina preenche todos os currículos”

“Não faz sentido, em pleno século XXI, os moradores de Petrópolis pagarem uma taxa que só beneficia os descendentes do imperador dom Pedro II.”

Marcelo Freixo, deputado federal (PSB-RJ), ao apresentar projeto que transfere para a prevenção de enchentes a chamada “taxa do príncipe”, imposto sobre transações imobiliárias no centro da cidade

“Estou aqui com meu líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, preso no elevador do Conselho Regional de Contabilidade em São Paulo. Quem puder ajudar, agradecemos.”

Gilberto Kassab, presidente do partido, no Twitter. O apelo foi atendido e eles foram resgatados

Continua após a publicidade

“No coração? Amapá. Alcolumbre, estou chegando.”

Damares Silva, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que pensa em se candidatar ao Senado e tem preferência pelo estado do ex-presidente da casa Davi Alcolumbre

“Nossa casa mesmo de morar é em São Paulo. Mas temos um cantinho aqui em Itapema. A segunda, compramos em Orlando, porque todo ano, antes da pandemia, íamos passar férias lá.”

Graciele Lacerda, mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, candidamente abrindo o portfólio imobiliário do casal nas redes sociais. A lista continua: um terreno na Chapada dos Guimarães, uma fazenda em Goiás “e agora estamos vendo um cantinho na minha terra” (Vila Velha, no Espírito Santo)

“Após uma análise criteriosa, confirmamos que a situação não é mais de emergência.”

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, anunciando a suspensão dos poderes especiais que o governo invocou para conter um protesto de caminhoneiros que paralisou durante semanas a capital, Ottawa

“Temos de mudar os métodos de criação de cães. Eles eram aceitáveis há cinquenta anos, mas agora não são mais.”

Ashild Roaldset, da Sociedade de Proteção Animal da Noruega, apoiando a decisão do governo de proibir a reprodução de duas raças — cavalier king charles spaniel e buldogue inglês — no país porque os excessos estão provocando doenças

e até ameaça de extinção

“Uma das melhores coisas que me aconteceram foi minha mãe ter morrido.”

Mike Tyson, boxeador aposentado, nocauteando a plateia. Depois tentou consertar: “Ela teria me mimado e eu não teria aprendido a brigar na rua e a me defender”. Lorna morreu quando ele tinha 16 anos

Publicado em VEJA de 2 de março de 2022, edição nº 2778