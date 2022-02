Veja Essa: Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e Xi Jinping

“Uma bomba fiscal.”

Paulo Guedes, ministro da Economia, torpedeando uma PEC de bondades assinada pelo senador Flávio Bolsonaro que custará mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos

“Não errei nenhuma durante a pandemia.”

Jair Bolsonaro, presidente de um dos países campeões em mortes por Covid-19 no mundo

“Estava na hora errada no lugar errado.”

Marcelo Carregosa, delegado, transferindo para a vítima, o entregador negro Yago de Souza, o erro que levou à sua prisão ao sair de uma padaria no Rio de Janeiro, por suspeita de tráfico de drogas

“As duas partes se opõem à expansão da Otan e pedem à Aliança que abandone abordagens ideológicas da Guerra Fria, respeite a soberania, segurança e interesses dos outros países e a diversidade de seus padrões culturais, históricos e civilizatórios, e avalie seu desenvolvimento pacífico de forma objetiva e justa.”

Comunicado Conjunto de Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia, anunciando uma frente unida contra Estados Unidos e Europa — confirmando que, quanto mais as coisas mudam, mais continuam iguais

“Prometemos que, assim que fosse possível, abriríamos o país. Se houver uma nova variante, se as vacinas não forem mais eficientes, não hesitaremos em fazer o que for necessário. Esse é nosso contrato.”

Magnus Heunicke, ministro da Saúde da Dinamarca, país que aboliu todos os protocolos de combate à pandemia

“Tive altas responsabilidades na Igreja Católica. Isso torna ainda maior a minha dor pelos abusos e erros que ocorreram em diversos locais no meu mandato.”

Bento XVI, papa emérito, em vago pedido de desculpas após a revelação de que acobertou crimes sexuais quando era arcebispo de Munique. Junto com a carta, divulgou um relatório de seus advogados que o isenta de culpa

“Perseguição de cidadãos comuns que praticavam um discurso político legítimo.”

Comitê Nacional Republicano, interpretando à sua maneira as críticas de dois deputados do partido à invasão do Capitólio por uma turba trumpista em 2021

“Em pleno 2022 há quem veja uma mulher que escolhe não ser mãe como se fosse incompleta e inadequada.”

Fernanda Nobre, atriz, que fez a opção mas, pelo sim, pelo não, congelou óvulos

“É um bom jeito de tirar dinheiro dele.”

Dennis Tak, vereador de Roterdã, na Holanda, comentando a intenção de Jeff Bezos, dono da Amazon, de desmontar e remontar uma ponte histórica para a passagem de seu novo iate, um veleiro de 500 milhões de dólares. A população promete jogar ovos no navio

“Se quem não é judeu não pode fazer papel de judeu, quem é judeu não pode fazer papel de não judeu?”

Helen Mirren, atriz, levantando questão metafísica na polêmica sobre se é certo ou não que ela interprete a ex-primeira-ministra israelense Golda Meir no cinema. Observou, no entanto, que acha a dúvida “legítima”

