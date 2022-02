Veja Essa: Rafael Nadal, Luiz Fux e Anitta

“Para ser honesto, há um mês e meio eu não sabia se conseguiria voltar ao circuito e jogar tênis novamente. Vocês realmente não sabem quanto eu lutei para estar aqui.”

Rafael Nadal, 35 anos, depois de vencer o russo Daniil Medvedev, 25 anos, na final do Torneio Aberto da Austrália. Com 21 vitórias em campeonatos do chamado Grand Slam, Nadal superou Roger Federer e Novak Djokovic, ambos com 20 — o sérvio era o favorito, mas por se recusar a tomar vacina contra a Covid-19 foi impedido de disputar a competição em Melbourne

“Não há mais espaço para ações contra o regime democrático.”

Luiz Fux, ministro que preside o STF, ao abrir os trabalhos de 2022, ano de eleições

“Eles soltaram os cachorros da homofobia, do machismo, do racismo e do preconceito.”

Fafá de Belém, a cantora “oficial” das Diretas Já e da escolha de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, em 1985, ao descrever o governo de Jair Bolsonaro

“Quero ser o homem que acabou com a pandemia.”

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, em laivo de exagerada autossuficiência

“Nós prestaremos continência a qualquer comandante supremo das Forças Armadas, sempre.”

Carlos de Almeida Baptista Jr., comandante da FAB, induzido a dizer o que faria caso Lula seja eleito presidente da República em outubro

“Tem homem que não aguenta quando a mulher é independente.”

Anitta, cada vez mais independente

“Os homens se tornaram descontroladamente feminizados.”

Sean Penn, em tom machista

“Estar bem informado, ser ajudado a entender as situações com base em dados científicos, e não em notícias falsas, é um direito humano.”

Papa Francisco, em uma conversa com representantes da imprensa católica da Itália

“A sensação foi de morte. Ver aquilo me cortou o coração. Era uma facada no meu coração.”

Lotsove Lolo Lavy Ivone, mãe do congolês Moïse Kabagambe, espancado até a morte, aos 24 anos, no dia 24 de janeiro, em um quiosque de praia no Rio

“Tivemos uma semana praticamente sem nada feito. A partir da mobilização da sociedade e da imprensa o inquérito andou e já existem pessoas presas.”

Álvaro Quintão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2022, edição nº 2775