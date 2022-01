Veja Essa: Papa Francisco, Queiroga e Britney Spears

“Sinto falta de andar pelas ruas.”

Papa Francisco, ao ser flagrado por um repórter, em Roma, em breve visita a uma loja de discos de amigos de longa data

“É muito difícil tirar as pessoas de onde elas já moram.”

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ao comentar as mortes e prejuízos provocados pelas chuvas de verão no estado

“O Alckmin é a contradição a tudo isso que fizemos e pretendemos fazer.”

Rui Falcão, deputado federal, ex-presidente do PT

“O ministro da Saúde não é um despachante de decisão da Anvisa.”

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, despachante das ideias negacionistas do presidente Jair Bolsonaro

“Pare com essas mentiras malucas para os livros de Hollywood. Só uma escória inventaria essas coisas sobre alguém.”

Britney Spears, em suas redes sociais, ao responder à irmã, Jamie Lynn, que a acusou de ter prendido as duas em um quarto com uma faca, anos atrás

“Isso nos coloca a questão central da eleição: qual será o dia seguinte? (…) de um governo que fez o maior programa assistencial da história do país (treze anos do Bolsa Família em apenas um… aceitem, que dói menos) sem aumentar o endividamento?”

Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil de Bolsonaro, em comentário um tantinho difícil de aceitar

“Só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente não diria às pessoas para olharem para cima. Sem dúvida.”

Adam McKay, diretor de Não Olhe para Cima, ao reagir à citação de Nogueira a respeito do sucesso da Netflix, como se o presidente brasileiro estivesse do lado certo da história

Continua após a publicidade

“Quando se começa uma empresa, você deve se perguntar: ‘Quais são meus valores de vida?’.”

Steve Wozniak, um dos criadores da Apple, ao lado de Steve Jobs

“Dividimos um projeto político e muita alegria.”

Irina Karamanos, educadora e liderança feminista, ao falar de seu namorado, o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric

“Os bebês são a melhor revanche contra os nazistas.”

Lily Ebert, húngara de 98 anos, sobrevivente de Auschwitz, ao celebrar o nascimento de seu 35º bisneto.

“Meu amor, minha companheira, minha melhor amiga.”

Barack Obama, ao postar foto no Instagram em que aparece dando um beijo em Michelle, ao comemorar os 58 anos dela

“Quero que este prêmio represente um antes e um depois. Todas as meninas devem ter a oportunidade de ser jogadoras de futebol, pouco importa de onde venham, onde nasceram, a cor de pele e sua orientação de gênero.”

Alexia Putellas, atacante do Barcelona, eleita a melhor do mundo pela Fifa

“A vida é preciosa porque você não pode assistir de novo. É isso que faz a vida ser tão mágica.”

Gisele Bündchen, em sua conta no Instagram, ao colocar em off uma narração celebrando os hobbies ao lado do marido e dos filhos, como andar a cavalo, tocar violão e nadar

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773