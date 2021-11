Veja Essa: Cármen Lúcia, Anitta e Sandy

“A utilização de emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo Poder Executivo, além de afrontar o princípio da igualdade (…), põe em risco o sistema democrático.”

CÁRMEN LÚCIA, ministra do STF, ao votar com a maioria pela suspensão do chamado “orçamento secreto” distribuído aos deputados sem identificá-los

“Está tudo certo. Não se preocupem.”

DANILO DUPAS, presidente do Inep, o atribulado órgão que aplica o Enem, em mensagem tranquilizadora aos estudantes depois que 37 funcionários pediram demissão

“Tá liberada a porra toda.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, em surto de euforia depois de assinar decreto autorizando a volta das rodas de samba

“Nossa mente não evoluiu para esse tipo de narrativa.”

YUVAL NOAH HARARI, filósofo, argumentando que o ser humano acredita em ficções cultivadas pela imaginação coletiva e por isso não foi capaz de prever a crise climática

“(Sua) autoafirmação se baseia no mito de que é um ser superior porque, no fundo, sabe que não consegue abrir um vidro de azeitona ou ler um livro sozinho.”

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, deputada democrata americana, desancando o colega republicano Paul Gosar, a quem acusa de laços com neonazistas. Gosar postou um vídeo em que, encarnado em um personagem de anime, mata a deputada e ataca o presidente Joe Biden

“Alguém aí tem filho que sai da cama três, quatro vezes depois de ir dormir?”

JACINDA ARDERN, primeira-ministra da Nova Zelândia, ao ter uma live interrompida pela filha de 3 anos, que queria dizer boa-noite

“A desinformação é uma crise humanitária global.”

HARRY, duque de Sussex, falando sobre os malefícios das fake news no seminário A Máquina de Mentiras da Internet, promovido pela revista Wired

Continua após a publicidade

“Nem sei mais como eu sou de verdade. Não sei dizer o que está bom ou ruim em uma foto. É só mais uma foto.”

EMILY RATAJKOWSKI, modelo há dezesseis anos, que está lançando o livro My Body (meu corpo), sobre sua trajetória

“Tomei hoje a vacina contra Covid-19. Minha asa está meio dolorida, mas meu corpo ganhou a proteção que me manterá saudável, e os outros também.”

GARIBALDO, personagem de Vila Sésamo, em postagem no Twitter que lhe rendeu furiosos insultos dos meios conservadores

“Desde a ascensão das redes sociais, o custo é tão alto que só uma freira consegue ser eleita.”

MERYL STREEP, atriz que faz o papel de presidente dos Estados Unidos em seu novo filme, sobre a vida dura dos candidatos a cargos políticos

“Enjoo da minha cara, do bofe, de tudo.”

ANITTA, cantora, revelando que o enfado com tudo é seu maior defeito

“Uma vez contracenei com um ator que comia sashimi que não era de qualidade. Seu hálito não era muito bom. Depois vinha me beijar.”

SANDY, cantora, confidenciando perrengues passados em seu novo programa de culinária

“Eu vou tirar toda a vantagem possível. Nada de ficar naquela de ‘Sou muito modesto’. Vou mandar fazer cartões de visita com isso.”

PAUL RUDD, o Homem-Formiga dos filmes da Marvel, fazendo piada com a eleição, aos 52 anos, de Homem Mais Sexy do Mundo da revista People

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2021, edição nº 2764