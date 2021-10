Veja Essa: Charles Michel, João Doria e Anitta

Atualizado em 28 out 2021, 19h29 - Publicado em 29 out 2021, 06h00

“O Conselho Europeu sem Angela Merkel é como Roma sem o Vaticano ou Paris sem a Torre Eiffel.”

CHARLES MICHEL, presidente do Conselho, em discurso de despedida repleto de rapapés para a chanceler alemã, que está deixando o cargo e a política

“Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas contra a Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas.”

FACEBOOK, ao tirar do ar uma live de Jair Bolsonaro associando os imunizantes à Aids. A mesma ação foi tomada por Instagram e YouTube

“Este ministério considera que não houve qualquer irregularidade no transporte da comitiva.”

COMUNICADO da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre a carona até São Paulo, em avião da Força Aérea, que a ministra Damares Alves deu a Michelle Bolsonaro e sete parentes dela. Por coincidência, a turma toda festejou à noite o aniversário do amigo maquiador Agustin Fernandez. Também por coincidência, ele viajou de volta a Brasília na mesma aeronave

“Essas grandes massas populares, num dado momento, podem se rebelar, podem desagregar nossa nação.”

MICHEL TEMER, ex-presidente, soando alerta apocalíptico caso persistam a fome e as “carências não atendidas” da população

“Se a gente sentir uma piorazinha que seja, a gente volta às regras.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, após aprovação de decreto que libera pessoas sem máscara em espaços abertos

“Alguém aqui já foi a Dubai?”

JOÃO DORIA, governador de São Paulo, em evento no interior da Paraíba. Embora meio despropositada, Doria fez a pergunta depois de citar os avanços do emirado árabe com a irrigação de suas terras

“Reiteramos nesta ocasião o compromisso do Departamento de Estado de promover a liberdade, a dignidade e a igualdade de todas as pessoas — inclusive as LGBTQI+.”

NED PRICE, porta-voz do departamento americano, na emissão do primeiro passaporte onde a identificação de gênero é “X”

“Cresci com a poderosa Amazônia no meu quintal. Eu conheço seu poder e beleza e quanto ela faz para cuidar e proteger todos nós. (…) Está na hora de fazermos o mesmo.”

ANITTA, cantora convertida à causa ambiental, no evento virtual Dear Earth, lotado de celebridades internacionais

“Se eles falam ‘Fique em casa’, você fica em casa. Se falam ‘Saia’, você sai. É puro terror.”

MARIE YOLÈNE GILLES, dirigente de uma ONG em Porto Príncipe, descrevendo as gangues que dominam boa parte do Haiti

“Tenho uma coisa pessoal para compartilhar com vocês: sou jogador de futebol e sou gay.”

JOSH CAVALLO, zagueiro do time australiano Adelaide United, o primeiro profissional desse esporte a se declarar homossexual

“Não é um filme para ver com o laptop em cima da barriga.”

WAGNER MOURA, diretor de Marighella, que enfim estreou no Brasil depois de muitos adiamentos

“Demos uma pausa em 1982 e agora achamos que está na hora de encerrá-la.”

ABBA, a banda sueca que acaba de lançar um novo álbum, o primeiro em quarenta anos

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2021, edição nº 2762