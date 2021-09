Veja Essa: António Guterres, Michelle Bolsonaro e Jair Renan

“A maior cascata de crises da nossa existência.”

ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU, descrevendo o momento atual, de guerras, mudanças climáticas e pandemia, na abertura da Assembleia-Geral anual

“Chamamos as esposas dos ministros para compor o voluntariado, porque elas ficam em casa ociosas e a gente sabe o poder que elas têm.”

MICHELLE BOLSONARO, primeira-dama, agitando a modorra da alta sociedade brasiliense

“Sabe o que o cara vende? Arma, brinquedo. Aloooo CPI.”

JAIR RENAN BOLSONARO, filho caçula do presidente, usando vídeo de visita a uma loja de pistolas de ar e letais para fazer gracinha com a comissão que convocou sua mãe a depor por ligações com lobistas

“Uma horrível tragédia da guerra, de partir o coração. Prometemos total transparência sobre o incidente.”

MARK MILLEY, chefe do estado-maior americano, ao admitir que um drone dos Estados Unidos, mirando terroristas, bombardeou a van errada e matou dez civis, entre eles sete crianças

“Ainda estou vivo, embora alguns preferissem me ver morto.”

PAPA FRANCISCO, em referência velada à oposição que sofre da ala mais conservadora da Igreja

“Estamos fazendo todo o possível para salvar as árvores.”

REBECCA PATERSON, porta-voz dos parques nacionais da Califórnia, comentando a providência de enrolar um tipo de papel de alumínio na base do tronco das sequoias para protegê-las de um vasto incêndio. A tática parece estar funcionando

“Temos a chance de (…) garantir que a libertação pelo Brexit seja usada para ajudar negócios e cidadãos a progredir.”

DAVID FROST, ministro britânico que cuida da separação da União Europeia, ao anunciar projeto para abandonar o sistema métrico “imposto” pelo bloco e retomar medidas em libras e onças

“A pergunta ‘Cadê meu rabo?’ estava na minha cabeça desde criança.”

BO XIA, estudante de medicina da Universidade de Nova York, chefe da pesquisa que concluiu que os primatas perderam o acessório há 20 milhões de anos graças a uma única e aleatória mutação genética

“O retorno de Saturno veio igual a uma voadora na testa.”

AGATHA MOREIRA, atriz, conjuminando metáforas para ilustrar seu processo de autoconhecimento e maturidade durante a quarentena

“A garota vai rolar até eu ficar velhinha.”

FERNANDA ABREU, cantora, que comemora 60 anos em ótima forma e com novo álbum

“Não serei obrigada a me vacinar. Não serei obrigada a provar ser saudável para viver em sociedade. Não aceitarei a exclusão de pessoas com base em seu boletim médico.”

DOUTZEN KROES, modelo holandesa, execrada nas redes sociais — inclusive com pragas para que contraia Covid — depois de postar sua mensagem antivacina

“Me deixa triste ver tanto julgamento e tanta falta de empatia no coração das pessoas. Ódio não é resposta.”

GISELE BÜNDCHEN, saindo em defesa da colega e amiga e sendo, ela também, criticadíssima

“Passo a maior parte do filme sem roupa. Tenho mais cenas pelado do que as mulheres.”

DANIEL CRAIG, ator, em spoiler sobre James Bond — Sem Tempo para Morrer, que estreia no fim do mês

“Até poucos anos atrás, as pessoas me confundiam com a assistente de palco, mas isso está mudando.”

MEGAN SWANN, mágica britânica, a primeira mulher a presidir o Círculo Mágico, associação fundada em 1905 que congrega 1 500 ilusionistas (só 5% do sexo feminino)

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2021, edição nº 2757