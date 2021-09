Veja Essa: Justin Trudeau, Eduardo Bolsonaro e Sandy

“Foram só umas pedrinhas. Nada grave.”

JUSTIN TRUDEAU, primeiro-ministro do Canadá, agredido com cascalho atirado por manifestantes antivacina durante um comício

“É só dar uma câmera escondida para uma tia do Zap.”

EDUARDO BOLSONARO, deputado (PSL-SP) e filho, elogiando a prática do grupo conservador americano Project Veritas de tentar controlar jornalistas filmando sua vida pessoal sem o conhecimento deles

“Chegamos a um ponto em que tudo aquilo que a Anvisa orientou antes não foi cumprido.”

ANTONIO BARRA TORRES, diretor da Agência de Vigilância Sanitária, justificando o papelão dos agentes que, alegando irregularidades de jogadores argentinos, entraram em campo e suspenderam o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo

“(A decisão) vai definir a agenda sobre a questão em toda a América Latina.”

MELISSA AYALA, coordenadora da ONG feminista Gire, celebrando a sentença da Suprema Corte do México que descriminalizou o aborto no país

“Quando eu ganho, não me sinto feliz, me sinto aliviada. E quando perco, fico muito triste. Não acho isso normal.”

NAOMI OSAKA, tenista campeã que tenta superar problemas mentais, após a derrota para a canadense Leylah Fernandez, novata de 18 anos, no torneio US Open

“Brigamos por causa disso. Claro que doeu.”

ANGELINA JOLIE, atriz que foi vítima do produtor e assediador serial Harvey Weinstein, contando sua reação quando, anos depois, o então marido, Brad Pitt, teve dois filmes bancados por ele

“Michael está aqui. De maneira diferente, mas ele está aqui.”

CORINNA SCHUMACHER, mulher do piloto de Fórmula 1 em coma e não visto há oito anos, em raro depoimento sobre seu estado de saúde

“A história passa longe do campo da sensualidade. O operador da câmera está no estúdio. Precisamos parar o ato para ajustar a luz ou porque o colega não lambeu seu sovaco direito. É muito louco.”

JOHNNY MASSARO, ator, desmistificando as cenas de sexo no cinema e na TV

“Não nos deixemos abater. Mentalidade de vencido já é meia derrota.”

RUY GUERRA, cineasta, ainda disposto a lutar contra as adversidades aos 90 anos

“É um caminho sem volta e é um caminho do bem.”

SANDY, cantora que começou a carreira ainda criança, revelando que, para conseguir lidar com a fama, faz terapia desde os 18 anos — há vinte, portanto

“Nossa investigação sobre má gestão financeira e outros problemas vai continuar.”

BRITNEY SPEARS, cantora, em recado através de advogados ao pai, Jamie, que pediu para ser afastado da função de tutor da filha, que desempenha havia treze anos — segundo a artista, “uma vitória gigantesca”

