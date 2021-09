Veja Essa: Simone Biles, Omar Aziz e Luciano Huck

“Foi a primeira vez que me senti humana.”

SIMONE BILES, ginasta americana considerada a melhor do mundo, que se retirou de várias provas na Olimpíada do Japão por se sentir mentalmente despreparada, ao revelar que ficou surpresa com o apoio recebido

“O presidente nunca é culpado de nada.”

OMAR AZIZ, presidente da CPI da Covid no Senado, jogando com as palavras em diálogo com o senador governista Luis Carlos Heinze sobre de quem era a culpa de seu nome não aparecer na lista de inscritos para falar

“Não permitiremos viadagem em sala de aula.”

CLÉSIO SALVARO, prefeito de Criciúma (SC), em vídeo anunciando a demissão de um professor da rede pública que exibiu a alunos de 14 e 15 anos um clipe de música, na sua opinião, “inapropriado”

“Tive Covid e não me fez cócegas. Prefiro Covid do que essa merda de vacina.”

FABIO RIGO, herdeiro da fabricante do arroz Prato Fino, em postagem nas redes sociais. Depois, disse que a conta foi hackeada

“Uma catástrofe para a justiça racial e econômica.”

UNIÃO DAS LIBERDADES CIVIS AMERICANAS, reagindo à aprovação de uma nova lei de aborto no Texas que praticamente proíbe o procedimento, liberado no país (com restrições) por decisão da Suprema Corte desde 1973

“A estratégia (do governo) é primeiro pressionar e, se não conseguir pressionar, jogar na prisão.”

DMITRI GUDKOV, político de oposição russo, justificando a fuga de dissidentes e jornalistas da Rússia este ano, considerada a maior onda de emigração política desde o fim da União Soviética

“Assassinaram Geronimo.”

HELEN MACDONALD, enfermeira veterinária britânica dona de uma alpaca com este nome sacrificada por agentes sanitários. Há quatro anos Helen tentava reverter a ordem para abater o animal, que testou positivo (falso positivo, segundo ela) para tuberculose bovina. A saga de Geronimo mobilizou o Reino Unido

“Falamos o mínimo possível. (…) A gente ficou isolado em uma casa no meio do mato. Foi imersivo. Foi muito importante no processo. Você respirar e ficar em silêncio é importante.”

LUCIANO HUCK, apresentador com um pé na política, que, por sugestão da mulher, Angélica, fez cinco dias de meditação em um retiro quando se sentiu “angustiado com as decisões que tinha que tomar”

“Uma vez estava indo para um trabalho em uma van e todo mundo havia dormido, menos eu e um produtor. Ele então virou-se para mim e disse: ‘Seus olhos brilham até no escuro’. Eu respondi com algo que minha mãe dizia quando eu era criança: ‘É verme’.”

GRAZI MASSAFERA, atriz, falando das cantadas que recebia no início da carreira

“Nosso corpo não tem mais caixa. J-Lo é o novo 50 e Madonna é o novo 60. O mundo que lide com isso.”

MAYANA NEIVA, atriz de 38 anos, reclamando dos comentários sobre sua boa forma, coisa que não acontece “com os atores homens”

“Eu nunca tive um abdômen assim, mas estou me esforçando bastante.”

ISABELI FONTANA, modelo, escancarando o Photoshop em ensaio de biquíni

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2021, edição nº 2754