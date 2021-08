Veja Essa: Milton Ribeiro, Mourão e Eduardo Bolsonaro

“A universidade, na verdade, deveria ser para poucos.”

MILTON RIBEIRO, ministro da Educação, que ilustrou sua esdrúxula tese com um exemplo: “Tem muito engenheiro dirigindo Uber”

“Talvez até no intuito de receber maiores recursos para dar uma melhorada.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, especulando sobre os motivos da Marinha para o desfile de caminhões e blindados um tanto sucateados em Brasília, visto por Jair Bolsonaro

“Estou do lado de homens de reputação ilibada e autoridade moral para andar de cabeça erguida nas ruas.”

EDUARDO BOLSONARO, deputado federal (PSL-SP) e expert em assuntos externos do clã, em texto acompanhando fotos da visita que ele, a mulher e a filhinha fizeram ao impoluto Donald Trump em Nova York

“Essa Lava-Jato do Rio achou em mim um Cristo.”

SÉRGIO CABRAL, ex-governador fluminense, condenado a mais de 300 anos de cadeia, sentindo-se injustiçado pelo fato de quatro outros ocupantes do cargo que também foram presos estarem respondendo a processo em casa

“Confirmou o que já tínhamos visto em milhares de estudos e relatórios: que estamos em uma emergência.”

GRETA THUNBERG, jovem sueca e ativista do meio ambiente, referindo-se ao alarmante relatório sobre o clima divulgado pelo painel de cientistas da ONU

“A Newsmax ajudou a criar e cultivar uma realidade alternativa em que o alto fica embaixo, porcos têm asas e a Dominion participou de uma fraude colossal para roubar a Presidência de Donald Trump.”

TRECHO DO PROCESSO que a fabricante de urnas eletrônicas Dominion Voting Systems move contra redes de notícias, entre elas a Newsmax, que a acusaram sem provas de manipular votos na eleição americana de 2020

“Disse ao príncipe Harry: ‘Acho que ela vai arruinar sua vida. É muito fútil’.”

THOMAS MARKLE JR., irmão mais velho (brigado) de Meghan, a duquesa de Sussex, antes de entrar na casa onde está sendo gravado um Big Brother com celebridades na Austrália

“Se fosse o contrário, o cara seria o bom.”

ANA PAULA TABALIPA, atriz, sobre ser malvista por ter tido quatro filhos com três pais diferentes

“Quando eu fizer sucesso, você não vai ver um centavo. Não vai ganhar casa, viagem de férias, Cadillac. Nada.”

QUENTIN TARANTINO, cineasta, revelando a promessa que fez à mãe quando ela duvidou que viesse a ser bem-sucedido no cinema. Se cumpriu? “Cumpri”

“Meu Deus. É um filme. Eu inventei aquilo. Não-é-real.”

AKIVA GOLDSMAN, roteirista de Eu Sou a Lenda, chocado com a mulher que, entrevistada pelo New York Times, disse que tinha medo da vacina anti-Covid porque um imunizante criou os zumbis da fita estrelada por Will Smith

“Gostaria, sim.”

TIM DRAKE, personagem que encarna Robin no quadrinho Batman: Urban Legends, aceitando sair com um rapaz. Fãs viram aí a confirmação de que o menino-prodígio é bissexual (ele teve namoradas em outros episódios)

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2021, edição nº 2751