Veja Essa: Fabrício Queiroz, Mourão e Bolsonaro

“Minha metralhadora tá cheia de balas.”

FABRÍCIO QUEIROZ, ex-faz-tudo do clã Bolsonaro que chegou a ser preso por envolvimento em rachadinhas na Alerj, queixando-se do sumiço dos amigos

“Parte dos eleitores que também votaram no presidente com uma visão mais programática e, vamos dizer assim, de visão de futuro do país, esses podem até se sentir um pouco confundidos.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente rebelde, comentando a aliança de seu chefe com o Centrão

“Vice é igual cunhado: você casa e tem que aturar.”

JAIR BOLSONARO, o chefe, relevando as estocadas de Mourão

“É muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim.”

JOICE HASSELMANN, deputada (PSL-SP), negando que o marido, Daniel França, seja responsável pelo misterioso ataque que a deixou com fraturas e hematomas

“O presidente Jair Bolsonaro estendeu a posse de arma do proprietário rural a toda a sua propriedade.”

SECOM, listando as conquistas do campo em homenagem no Twitter ao Dia do Agricultor, ilustrada por foto de um homem portando uma espingarda. Diante das críticas, a imagem foi removida

“Galardoar pessoas nacionais e estrangeiras que (…) se hajam distinguido de forma notável ou relevante (…) para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira.”

DECRETO de criação da Medalha do Mérito Oswaldo Cruz, honraria com que acabam de ser galardoados a mulher do presidente, Michelle Bolsonaro, onze ministros e os presidentes da Câmara e do Senado

“Clara compreensão dos problemas da Europa e dos desafios políticos do nosso tempo.”

BEATRIX VON STORCH, deputada do partido de ultradireita alemão AfD, expoente da xenofobia e do racismo, em post exaltando as qualidades de Jair Bolsonaro, que a recebeu e posou para foto durante visita a Brasília

“Todos os cidadãos (…) precisam prestar total apoio à agricultura, uma questão de vida ou morte que determinará o destino de cada um, de seus filhos e do país.”

EDITORIAL no Rodong Sinmun, jornal oficial da Coreia do Norte, em rara admissão da falta de alimentos no país

“Fama e celebridade não dispensam ninguém de seguir as leis.”

LETITIA JAMES, secretária da Justiça de Nova York, ao ordenar que o chef italiano Mario Batali e seu ex-sócio paguem 600 000 dólares em indenização a vinte mulheres que os acusam de assédio sexual

“Cleveland sempre foi a melhor parte do nosso nome. É hora de nos unirmos (…) para construir uma nova era para o time e a cidade.”

TOM HANKS, ator e narrador do vídeo em que o time de beisebol Cleveland Indians, criticado por desrespeito aos nativos americanos, anuncia seu novo nome: Guardians

“Rasgou dez minutos antes de eu entrar na piscina. Percebi na mesma hora que meu recorde já era.”

KRISTOF MILAK, nadador húngaro que venceu a prova dos 200 metros borboleta, mas não conseguiu superar seu melhor tempo porque o traje se rompeu e ele “perdeu o foco”

“Minha mãe se inspirou no filme para me batizar.”

EMANUELLE ARAÚJO, cantora e atriz, revelando que a origem de seu nome é um clássico do cinema erótico

Publicado em VEJA de 4 de agosto de 2021, edição nº 2749