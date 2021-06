Veja Essa: Boris Johnson, Mourão e Anitta

“Vamos ter de aprender a viver com o vírus e administrá-lo da melhor forma possível.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, ao anunciar que o alardeado “dia da liberdade”, em que todas as restrições à Covid-19 serão suspensas, foi adiado de 21 de junho para 19 de julho por causa de um novo surto de casos

“Eu acho que esse foi o grande erro: (não ter feito) uma campanha de esclarecimento firme (…) da população sobre a realidade da doença.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, cada vez mais livre-pensante

“Agradecemos aos leitores, assinantes, anunciantes e moradores de Hong Kong o carinho e o apoio nos últimos 26 anos. Adeus e se cuidem.”

EDITORIAL DE DESPEDIDA do Apple Daily, principal publicação pró-democracia de Hong Kong, em sua edição final. O jornal teve o dono preso, as contas bloqueadas, o conteúdo censurado e a redação revistada pela polícia

“Ela concedeu a todos os cerca de 700 funcionários uma semana de folga remunerada ao se dar conta de nossa exaustão coletiva.”

CLARE O’CONNOR, diretora de conteúdo editorial do site de relacionamentos Bumble, comentando no Twitter a iniciativa da dona da empresa, Whitney Wolfe Herd. O cansaço se deve ao excesso de trabalho durante a pandemia

“Dado o contexto político deste pedido específico — uma mensagem contra uma decisão tomada pelo Parlamento húngaro —, vamos decliná-lo.”

UEFA, a associação de futebol europeia, negando a solicitação da prefeitura de Munique de iluminar o estádio local com as cores da bandeira LGBTQIA+ no jogo da Alemanha contra a Hungria — país que aprovou uma série de medidas discriminatórias contra homossexuais

“Queria fazer isso há tempos e agora me sinto preparado para tirar esse peso das costas.”

CARL NASSIB, jogador de futebol americano, primeiro profissional do esporte a se assumir gay em vídeo no Instagram

“Ninguém sabe, mas eu nunca acho que vou ser capaz. Falei: ok, mas (…) quero fazer aulas de economia. Como sempre, né?”

ANITTA, cantora que ganhou assento nas reuniões trimestrais da diretoria de um banco digital, contando que se preparou fazendo um curso rápido com um economista

“Não estou nem vendendo o código-fonte. Estou vendendo uma foto assinada que eu produzi, a partir de um software que criei, mostrando como o código-fonte fica pendurado em uma parede.”

TIM BERNERS-LEE, autor do primeiro browser — o www — há trinta anos, rebatendo críticas de que estaria tirando vantagem financeira da internet ao leiloar 9 555 linhas do código original, “obra” autenticada via NFT

“Sou flexível e ágil, mas preguiçosa. Não me exercito. Falaram para eu correr, e não consegui dar nem uma volta na sala.”

SALMA HAYEK, atriz, revelando que foi uma das quatro finalistas para o papel de Trinity no filme Matrix, mas fracassou no teste físico

“Estou muito feliz e tranquilo.”

JOSÉ MAYER, ator, afastado das novelas desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual

“Este governo que está aí não me representa nem mesmo antes da ideia de ele existir.”

IVETE SANGALO, cantora, manifestando-se politicamente depois de receber muitas críticas por permanecer em cima do muro

Publicado em VEJA de 30 de junho de 2021, edição nº 2744