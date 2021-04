Veja Essa: Mick Jagger, Marco Aurélio e Eduardo Bolsonaro

“Não adianta falar, eles acreditam no que querem. O pensamento racional não funciona.”

MICK JAGGER, o rolling stone, citando “vários amigos e conhecidos” que são contra a vacina. Ele acaba de lançar, com David Grohl, a canção Easy Sleazy, sobre a vida na pandemia

“Se o critério for esse, pobre Supremo.”

MARCO AURÉLIO MELLO, ministro do STF que se aposenta em julho, sobre a indicação “terrivelmente evangélica” prometida por Jair Bolsonaro

“Parece, mas não é a gaiola das loucas, são só pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades ditas pelo deputado Éder Mauro.”

EDUARDO BOLSONARO, finíssimo deputado federal (PSL-SP), o Zero Três, ao divulgar vídeo de discussão entre a deputada petista Maria do Rosário e o citado colega

“(O governo) vai tomar todas as medidas para garantir plenamente a segurança da água tratada e prevenir desinformação.”

YOSHIHIDE SUGA, primeiro-ministro do Japão, tentando tranquilizar os vizinhos diante da decisão de despejar no oceano mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada da desativada usina nuclear de Fukushima. Não conseguiu acalmar ninguém

“Se as pessoas não conseguem ser vacinadas para viajar e ser representadas de modo igualitário, (a reunião) não será democrática e pode piorar o problema.”

GRETA THUNBERG, estrela ambientalista, avisando que, diante do ritmo lento de imunização, não vai comparecer à Conferência do Clima da ONU em novembro, na Escócia

“Narizinho é meu, mesmo.”

LARISSA MANOELA, atriz, negando nas redes sociais que tenha feito intervenções estéticas no rosto. Detalhe: ela tem 20 aninhos

“Não é uma vitória minha, é uma vitória de Deus e da ciência, é uma vitória da vacina.”

GALVÃO BUENO, locutor, esbanjando emocionados elogios na volta aos estúdios depois de catorze meses sem narrar jogos de futebol

“Me segurei nos olhos da Gloria para não sair de mim.”

ORLANDO MORAIS, cantor, falando do que sentiu na pior fase da Covid-19

“Como se fosse uma TPM louca que não tem fim.”

FLÁVIA MONTEIRO, atriz, descrevendo episódios de depressão, em que “ia do choro à raiva profunda”

“Estou livre (free), agora que não me preocupo com dinheiro (fees).”

FRANK GEHRY, papa da arquitetura, ocupado, aos 92 anos, com vários projetos sociais e artísticos

“A Susana me emprestava dinheiro. Ela pagou o casamento.”

JULIO CESAR, ex-goleiro, abrindo o jogo sobre o início da união de quase vinte anos com a atriz Susana Werner

Publicado em VEJA de 21 de abril de 2021, edição nº 2734