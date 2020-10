VEJA entrevista nesta segunda-feira Luiz Lima, candidato a prefeito do Rio

Atualizado em 26 out 2020, 08h56 - Publicado em 26 out 2020, 08h08

Por Da Redação - Atualizado em 26 out 2020, 08h56 - Publicado em 26 out 2020, 08h08

VEJA entrevista a partir das 11h desta segunda-feira o deputado federal Luiz Lima (PSL), candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A sabatina inaugura a série de conversas do projeto VEJA E VOTE com os principais postulantes na capital fluminense, que serão realizadas entre os dias 26 e 30.

As conversas serão conduzidas pelos colunistas Dora Kramer e Ricardo Rangel e transmitidas a em nosso site, redes sociais e no YouTube.

Na semanada passada foram ouvidos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Confira aqui os melhores momentos das sabatinas com os aspirantes paulistanos.

Foram convidados para as entrevistas Luiz Lima (PSL), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT). O prefeito Marcelo Crivella não aceitou participar.

