VEJA entrevista Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo

Atualizado em 20 out 2020, 11h31 - Publicado em 20 out 2020, 11h22

Por Da Redação - Atualizado em 20 out 2020, 11h31 - Publicado em 20 out 2020, 11h22

VEJA entrevista nesta terça-feira Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo. A sabatina faz parte do projeto VEJA E VOTE, série de lives que será realizada com os cinco principais postulantes na capital paulista e no Rio de Janeiro.

Entre os dias 19 e 23 serão ouvidos os aspirantes paulistanos e, entre 26 e 30, os cariocas. As conversas serão conduzidas pelos colunistas Augusto Nunes e Ricardo Noblat, em São Paulo, e Dora Kramer e Ricardo Rangel, no Rio, e transmitidas a partir das 11h30 em nosso site, redes sociais e no YouTube.

Foram convidados para as sabatinas Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Arthur do Val (Patriota), Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo, e Marcelo Crivella (Republicanos), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT) no Rio.

