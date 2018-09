Os candidatos à Presidência da República participaram neste domingo do terceiro debate da corrida ao Palácio do Planalto, organizado pela TV Gazeta, o jornal O Estado de S. Paulo e as rádios Eldorado e Jovem Pan. O novo encontro entre presidenciáveis aconteceu nos estúdios da Gazeta, em São Paulo, com as presenças de Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede).

O debate deste domingo foi o primeiro depois do início da propaganda eleitoral na TV, no dia 31 de agosto, e do atentado ao líder das pesquisas de intenção de voto, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), esfaqueado durante uma agenda de campanha em Juiz de Fora (MG) na última quinta-feira, 6. Os programas anteriores foram transmitidos pela TV Bandeirantes e a Rede TV!.

Veja como foi o terceiro debate entre candidatos à Presidência: