Veja como está disputa entre Lula e Flávio no centro da política nacional, de acordo com pesquisa
Petista e senador empatam tecnicamente nos cenários de primeiro e segundo turno no Distrito Federal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão em embate acirrado no primeiro e no segundo turno na capital federal, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Nos dois cenários, eles empatam tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos. No entanto, é o senador que tem a vantagem numérica. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 42.4%
- Lula (PT): 36.8%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 9.3%
- Renan Santos (Missão): 5.5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2.6%
- Samara (UP): 1.6%
- Zema (Novo): 0.5%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Voto branco/nulo: 0.5%
- Não sei: 0.7%
Segundo turno
Cenário 1:
- Flávio Bolsonaro: 47.4%
- Lula: 42.5%
- Branco / Nulo / Não sei: 10.2%
Cenário 2:
- Ronaldo Caiado: 45%
- Lula: 39.9%
- Branco / Nulo / Não sei: 15.1%
Cenário 3:
- Zema: 42.3%
- Lula: 40.9%
- Branco / Nulo / Não sei: 16.7%
Cenário 4:
- Lula: 40.6%
- Renan Santos: 24.7%
- Branco / Nulo / Não sei: 34.7%
O governo Lula na visão da população do DF
O governo Lula é majoritariamente desaprovado na capital federal, chegando a uma taxa de 61%.
Aprovação
- Aprovo: 38%
- Não sei: 1%
- Desaprovo: 61%
Avaliação
- Ótimo / Bom: 27%
- Regular: 17%
- Ruim / Péssimo: 56%