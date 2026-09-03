Veja como está disputa entre Lula e Flávio no centro da política nacional, de acordo com pesquisa

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Pesquisa AtlasIntel revela empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em Brasília, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O senador do PL leva vantagem numérica em ambos os cenários. Além disso, o levantamento aponta que a gestão de Lula é majoritariamente desaprovada pela população do Distrito Federal, com 61% de rejeição. Confira todos os detalhes da sondagem.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão em embate acirrado no primeiro e no segundo turno na capital federal, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Nos dois cenários, eles empatam tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos. No entanto, é o senador que tem a vantagem numérica. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 42.4%

Lula (PT): 36.8%

Escritor Augusto Cury (Avante): 9.3%

Renan Santos (Missão): 5.5%

Ronaldo Caiado (PSD): 2.6%

Samara (UP): 1.6%

Zema (Novo): 0.5%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Voto branco/nulo: 0.5%

Não sei: 0.7%

Segundo turno

Cenário 1:

Flávio Bolsonaro: 47.4%

Lula: 42.5%

Branco / Nulo / Não sei: 10.2%

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Cenário 2:

Ronaldo Caiado: 45%

Lula: 39.9%

Branco / Nulo / Não sei: 15.1%

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Cenário 3:

Zema: 42.3%

Lula: 40.9%

Branco / Nulo / Não sei: 16.7%

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Cenário 4:

Lula: 40.6%

Renan Santos: 24.7%

Branco / Nulo / Não sei: 34.7%

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O governo Lula na visão da população do DF

O governo Lula é majoritariamente desaprovado na capital federal, chegando a uma taxa de 61%.

Aprovação

Aprovo: 38%

Não sei: 1%

Desaprovo: 61%

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Avaliação

Ótimo / Bom: 27%

Regular: 17%

Ruim / Péssimo: 56%