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Política

Veja como está disputa entre Lula e Flávio no centro da política nacional, de acordo com pesquisa

Petista e senador empatam tecnicamente nos cenários de primeiro e segundo turno no Distrito Federal

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h00 | Atualizado em 3 set 2026, 15h19
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
Lula e Flávio Bolsonaro (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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Veja como está disputa entre Lula e Flávio no centro da política nacional, de acordo com pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão em embate acirrado no primeiro e no segundo turno na capital federal, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Nos dois cenários, eles empatam tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos. No entanto, é o senador que tem a vantagem numérica. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42.4%
  • Lula (PT): 36.8%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 9.3%
  • Renan Santos (Missão): 5.5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2.6%
  • Samara (UP): 1.6%
  • Zema (Novo): 0.5%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Voto branco/nulo: 0.5%
  • Não sei: 0.7%

Segundo turno

Cenário 1:

Siga
  • Flávio Bolsonaro: 47.4%
  • Lula: 42.5%
  • Branco / Nulo / Não sei: 10.2%
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Cenário 2:

  • Ronaldo Caiado: 45%
  • Lula: 39.9%
  • Branco / Nulo / Não sei: 15.1%
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Cenário 3:

  • Zema: 42.3%
  • Lula: 40.9%
  • Branco / Nulo / Não sei: 16.7%
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Cenário 4:

  • Lula: 40.6%
  • Renan Santos: 24.7%
  • Branco / Nulo / Não sei: 34.7%
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O governo Lula na visão da população do DF

O governo Lula é majoritariamente desaprovado na capital federal, chegando a uma taxa de 61%.

Aprovação

  • Aprovo: 38%
  • Não sei: 1%
  • Desaprovo: 61%
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Avaliação

  • Ótimo / Bom: 27%
  • Regular: 17%
  • Ruim / Péssimo: 56%
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TAGS:
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