Veja como está a disputa para o Senado no Rio, segundo pesquisa Quaest

A deputada Benedita da Silva (PT) continua na liderança para o Senado no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Ela tem 15% das intenções de voto. Dois candidatos bolsonaristas aparecem empatados no segundo lugar: Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) têm 10% cada. Entre os candidatos com chances de vitória, segundo as pesquisas, eles foram os únicos que cresceram em relação ao último levantamento, de 8 de setembro. Em seguida, estão Marcelo Crivella (Republicanos), que também disputa o eleitorado conservador, com 7%; Pedro Paulo (PSD), candidato apoiado pelo ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), com 6%; e Monica Benício (PSOL), com 4%.

Serão eleitos dois senadores em cada estado neste ano. Por isso, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado precisa nomear os candidatos, 77% não souberam citar um nome.

Veja os resultados combinados (primeiro e segundo voto) da pesquisa estimulada para o Senado no Rio:

Benedita da Silva (PT) — 15% (era 15%)

Carlos Jordy (PL) — 10% (era 6%)

Carlos Portinho (PL) — 10% (era 6%)

Marcelo Crivella (Republicanos) — 7% (era 8%)

Pedro Paulo (PSD) — 6% (era 6%)

Monica Benicio (PSOL) — 4% (era 4%)

Waguinho (Republicanos) — 3% (era 2%)

Helio Secoo (Missão) — 1% (era 1%)

Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)

Marcos Dias (Podemos) — 1% (era 0%)

Paula Falcão (PSTU) — 0% (era 1%)

Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)

Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)

Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)

Ó Clemente (Democrata) — 0% (era 0%)

Indecisos — 21% (era 24%)

Branco/nulo/não vai votar — 21% (era 25%)

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