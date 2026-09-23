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Política

Veja como está a disputa para o Senado no Rio, segundo pesquisa Quaest

Nova rodada mostra crescimento de candidatos bolsonaristas, que aparecem em empatados em segundo lugar, atrás da petista Benedita da Silva

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h52 | Atualizado em 23 set 2026, 20h25
Seis políticos, três homens e três mulheres, em diferentes momentos de discursos ou apresentações. Da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo crespo e jaqueta amarela; um homem branco de barba e terno azul; um homem branco de óculos e terno escuro; um homem branco de terno escuro segurando um papel; um homem branco de terno azul claro; e uma mulher branca de cabelo cacheado e blazer preto
Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e Monica Benicio (PSOL). (Bruno Spada / Zeca Ribeiro/ Kayo Magalhães / Roque de Sá / Cicero Rodrigues/CMRJ/Agência Senado)
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A deputada Benedita da Silva (PT) continua na liderança para o Senado no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Ela tem 15% das intenções de voto. Dois candidatos bolsonaristas aparecem empatados no segundo lugar: Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) têm 10% cada. Entre os candidatos com chances de vitória, segundo as pesquisas, eles foram os únicos que cresceram em relação ao último levantamento, de 8 de setembro. Em seguida, estão Marcelo Crivella (Republicanos), que também disputa o eleitorado conservador, com 7%; Pedro Paulo (PSD), candidato apoiado pelo ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), com 6%; e Monica Benício (PSOL), com 4%.

Serão eleitos dois senadores em cada estado neste ano. Por isso, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado precisa nomear os candidatos, 77% não souberam citar um nome.

Veja os resultados combinados (primeiro e segundo voto) da pesquisa estimulada para o Senado no Rio: 

  • Benedita da Silva (PT) — 15% (era 15%)
  • Carlos Jordy (PL) — 10% (era 6%)
  • Carlos Portinho (PL) — 10% (era 6%)
  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 7% (era 8%)
  • Pedro Paulo (PSD) — 6% (era 6%)
  • Monica Benicio (PSOL) — 4% (era 4%)
  • Waguinho (Republicanos) — 3% (era 2%)
  • Helio Secoo (Missão) — 1% (era 1%)
  • Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)
  • Marcos Dias (Podemos) — 1% (era 0%)
  • Paula Falcão (PSTU) — 0% (era 1%)
  • Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)
  • Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)
  • Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)
  • Ó Clemente (Democrata) — 0% (era 0%)
  • Indecisos — 21% (era 24%)
  • Branco/nulo/não vai votar — 21% (era 25%)
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A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.

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