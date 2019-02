A juíza federal substituta Gabriela Hardt condenou nesta quarta-feira, 6, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia (SP). Lula foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo recebimento de 1 milhão de reais das empreiteiras Odebrecht, OAS e Schahin, esta através do pecuarista José Carlos Bumlai, por meio de obras de benfeitorias na propriedade.

Leia aqui a íntegra da sentença.