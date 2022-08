Vantagem de Lula sobre Bolsonaro é menor nas pesquisas espontâneas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está encurtando a distância para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, segundo alguns institutos, ainda poderia vencer no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Nas pesquisas estimuladas, nas quais uma lista de candidatos é apresentada aos entrevistados, o ex-presidente lidera por 47% a 32% no Datafolha, 45% a 33% na Genial/Quaest e 44% a 32% no Ipec.

Já nas pesquisas espontâneas, aquelas em que os entrevistados declinam o nome de seus candidatos sem consultar antes a relação de postulantes, o desempenho de Bolsonaro é melhor. Ou a desvantagem para Lula, menor. No Datafolha, o placar é de 40% a 28% (três pontos a menos do que na estimulada). No Ipec, de 41% a 30% (um ponto a menos). Na Genial/Quaest, de 33% a 27%. Neste último caso, a diferença entre os dois favoritos, de 12 pontos na estimulada, cai para 6 pontos na espontânea.

Só no período de junho a agosto, Bolsonaro cresceu sete pontos percentuais na espontânea. “O voto espontâneo é o melhor indicador de certeza do voto. Entre junho e agosto, a nova postura do presidente, tentando resolver as questões econômicas, atraiu para ele um eleitor que estava bambo com a terceira via, mas que já tinha votado em Bolsonaro em 2018. Trata-se, portanto, da volta dos que já votaram em Bolsonaro no passado”, diz o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest.