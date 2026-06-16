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Política

Vantagem de Lula empolga, mas ordem no governo é ‘humildade para avançar um dia após o outro’

Avaliação é que resultado reflete mudança de humor do eleitorado em relação ao petista, que intensificou a agenda de viagens e entregas nas últimas semanas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 14h30
Lula, sorrindo e com barba grisalha, veste camisa social branca e jaqueta laranja com bandeira do Brasil e PRESIDENTE LULA no peito, braço direito erguido. Ao fundo, uma refinaria e um telão com imagem de uma mulher de uniforme laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição em 2026, durante cerimônia de retomada de obras em refinaria de petróleo em Ipojuca (PE) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil)
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O bom desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto mais recentes tem sido comemorado no Palácio do Planalto – especialmente o aumento da vantagem em relação ao pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro -, mas a palavra de ordem dentro do governo é manter a humildade e os pés no chão para seguir avançando um dia após o outro.

A avaliação é que o resultado é reflexo de uma mudança de humor do eleitorado em relação ao petista, que intensificou a agenda de viagens para fazer entregas por todo o país nas últimas semanas.

Por isso, a expectativa é que ele, ao retornar da reunião da cúpula do G7, mantenha o ritmo intenso de viagens por vários estados – já há a previsão de agendas na Bahia, em Pernambuco e em Minas Gerais.

Aliados de Lula admitem que a crise que assolou a pré-candidatura de Flávio também contribui para a vantagem que o petista sustenta nos levantamentos sobre o primogênito de Jair Bolsonaro.

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Por isso, a campanha deve focar em entregas da atual gestão até o limite permitido – elas podem ocorrer até 3 de julho – e manter sob holofotes a relação entre Flávio e Daniel Vorcaro, do Banco Master, que abalou, na avaliação de interlocutores de Lula, a legitimidade do filho de Bolsonaro de se apresentar como o candidato anticorrupção.

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