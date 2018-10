Dez das quinze urnas eletrônicas de um posto de votação foram depredadas na madrugada deste domingo, em Sorocaba, interior de São Paulo. O ataque aconteceu na Escola Estadual Humberto de Campos. Várias salas foram reviradas e, numa delas, os vândalos deixaram um bilhete com os dizeres: “Todos vocês vão pro inferno”.

Os guardas municipais que vigiavam o prédio só perceberam a ação depois que ela tinha acontecido. Conforme o cartório eleitoral, as urnas danificadas foram substituídas antes das 8 horas e não houve atraso no início da votação. A seção que funciona na escola tem 3,6 mil eleitores cadastrados. De acordo com a chefe do cartório, Samara Ferreira de Oliveira, o local onde estavam as urnas havia sido vistoriado na manhã de sábado (27).

Quando os funcionários chegaram, no início da manhã, encontraram as portas das salas arrombadas e, além das urnas, o material usado pelos mesários espalhados pelo prédio. A Polícia Militar foi chamada e o cartório providenciou a troca das urnas avariadas.

O comandante da Guarda Municipal, Marcos Mariano, informou que os dois guardas que faziam a segurança da escola viram um homem pulando o muro no final da noite de sábado e o perseguiram. Na tentativa de abordagem, um dos agentes chegou a disparar, mas não atingiu o suspeito, que fugiu. A ação será investigada.

Em outro posto de votação, na Escola Estadual Flávio Gagliardi, ladrões furtaram a fiação elétrica durante a madrugada, deixando o prédio sem energia. De acordo com o cartório eleitoral, a ação não prejudicou o início da votação porque as urnas eletrônicas têm baterias com duração de oito horas. De manhã, a rede elétrica estava sendo recuperada.