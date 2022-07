Valério diz que foi ameaçado para salvar o governo Lula

Em sua delação premiada fechada com a Polícia Federal e que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, operador do maior escândalo de corrupção do governo petista antes da Lava-Jato, afirmou que foi ameaçado de morte quando foi prestar depoimento à CPI dos Correios, em 2005. A ameaça, diz ele, foi feita por Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula e que atualmente coordena a criação de “comitês populares” do PT na campanha do ex-presidente.

Em seus depoimentos, Valério relatou que, no dia em que iria revelar detalhes do mensalão à então comissão parlamentar de inquérito que apurava o caso, Okamotto o procurou, informou que vinha “a mando do presidente” e pediu que ele, como operador do mensalão, não revelasse tudo que sabia para os parlamentares da CPI. A memória seletiva seria, diz o delator, uma forma de colaborar para “segurar o presidente Lula no governo”.

Depois, em outro encontro na Academia de Tênis, hotel que existia em Brasília próximo do Palácio do Planalto, em meio a uma briga com Okamotto, ouviu a ameaça de morte. Segundo o operador do mensalão, o aliado de Lula afirmou a ele que uma turma do PT achava que deveriam fazer com Valério o mesmo que fizeram com Celso Daniel. Ex-prefeito de Santo André e então coordenador do programa da campanha de Lula à Presidência da República, Daniel foi assassinado em janeiro de 2002.

Procurado por VEJA, Paulo Okamotto declarou que trata-se de “invenções” de Marcos Valério. “Já houve pedido de abertura de inquérito, investigação, já investigou, fechou, encerrou, começou de novo, sei lá”, diz.

Marcos Valério foi condenado pela Suprema Corte a 37 anos de cadeia por coordenar o núcleo financeiro de pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio ao primeiro mandato de Lula. Ele cumpre pena desde 2013 por crimes como corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro e atualmente está em prisão domiciliar.