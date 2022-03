Valdemar prevê eleição radical e mais difícil da história do Brasil

2022 vai ser uma eleição “radical”, a mais difícil da história do Brasil, marcada por grupos fanáticos tanto do presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto do Partido dos Trabalhadores de Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que fez o diagnóstico sobre o cenário político brasileiro em uma reunião reservada com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última quarta-feira, 16. Na conversa com magistrados e advogados que estão cuidando das questões de campanha de Bolsonaro, Valdemar fez outra análise cirúrgica: Bolsonaro tirou a extrema direita “do armário”.

Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do mensalão, Valdemar se reuniu com ministros do TSE para tratar do combate à desinformação, do cadastro de jovens para as eleições e outros temas que preocupam o tribunal. Durante a conversa, Valdemar disse que não sabia que tinha tantos grupos de extrema direita no Brasil como estava conhecendo agora.

“O Bolsonaro tirou esse pessoal do armário. Quando viram o Bolsonaro, falaram ‘Esse é o cara’’’, disse Valdemar. Na opinião do presidente nacional do PL, esse grupo reúne o universo – entre 15% e 20% dos eleitores – que mantém a posição firme do lado do chefe do Executivo. “Um pessoal que não é desqualificado, não, mas é radicalmente de direita”, afirmou. “Vai ser uma eleição radical. Acho a eleição mais difícil da história, na minha opinião.”