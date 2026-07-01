Valdemar não garante candidatura de Michelle: ‘Ela vai rever com o marido, mas muita coisa mudou’

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Michelle Bolsonaro desiste da presidência do PL Mulher após desavenças com filhos de Bolsonaro. Valdemar Costa Neto vê incerteza na sua candidatura ao Senado, dependendo do poder de convencimento de Bolsonaro. A ex-primeira-dama alega foco na família, mas críticas a Flávio e Eduardo Bolsonaro revelam racha interno.

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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não garante mais a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado, após a saída dela da presidência da ala feminina do partido. Em reunião na tarde desta terça-feira, Michelle informou a desistência de ocupar o posto, após desavenças com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao RADAR, Valdemar diz ainda acreditar que a correligionária possa ser candidata à Casa Alta do Congresso pelo Distrito Federal. Entretanto, diz que a empreitada dependerá do poder de convencimento de Bolsonaro, que encontra-se preso.

“Ainda vejo chances (de Michelle ser candidata), mas ela vai rever com o marido. Muita coisa mudou, não está garantido”, afirmou à coluna.

Oficialmente, Michelle deixará a presidência do PL Mulher para “se dedicar ao ex-presidente Jair Bolsonaro”.

“Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha. Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos – juntamente com as nossas presidentes – um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos”, diz o texto.

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Na última semana, ela teceu duras críticas ao seu enteado em vídeos publicados em seu perfil no Instagram. Entre outras coisas, ela diz que recebeu tratamento desrespeitoso do senador e de seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e disse que “eles me tratam como se eu fosse idiota”.

Acusada por partidários de Flávio de não se envolver na campanha presidencial do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela se justificou com ácidas críticas ao enteado. “Telefonei algumas vezes [para o Flávio], mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação, mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone”, disse.